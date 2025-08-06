Допомога від Карітас на навчання та розвиток бізнесу: умови, вимоги та переваги
Карітас України оголосив про початок реєстрації учасників для бізнес-компонента проєкту REMARKET. Ініціатива спрямована на підтримку мікро-, малих і середніх підприємств, які прагнуть відновити або розширити свою діяльність, отримати доступ до нових ринків, пройти навчання, знайти партнерів і залучити фінансування.
Що відомо про допомогу від Карітас на навчання та як її отримати, читайте в нашому матеріалі.
Допомога на навчання від Карітас: що відомо
Програма передбачає навчальний курс, після якого підприємці зможуть взяти участь у конкурсному відборі на отримання гранту. Максимальна сума фінансування — 237 тисяч гривень.
Ці кошти можна буде спрямувати на:
- придбання обладнання чи техніки,
- маркетинг,
- рекламу,
- сертифікацію,
- ліцензування,
- ремонт або оренду приміщення — у межах до 25% від загальної суми гранту.
Водночас є витрати, на які допомога від Карітас на навчання та розвиток власної справи не розповсюджується. Зокрема це купівля нерухомості, виплата зарплати й податків, повсякденні витрати, підключення комунальних послуг, особистий транспорт, погашення кредитів та інші нецільові витрати.
У межах проєкту передбачено не лише фінансову допомогу. Учасники також отримають менторський супровід, зможуть долучитися до професійного середовища та скористатися додатковим компонентом — Cash for Job, що передбачає створення щонайменше тисячі нових робочих місць.
Хто може отримати допомогу від Карітас на навчання
Податися можуть зареєстровані підприємства, які вже щонайменше пів року працюють у сфері бджільництва, швейної промисловості або пекарства.
У програмі також можуть взяти участь компанії, які впроваджують міжгалузеві рішення, наприклад, виробництво косметики на основі меду, інноваційні розробки у текстильній галузі чи створення пекарської продукції зі здоровим складом.
Участь відкрита для підприємств із наступних областей:
Перевага надається тим компаніям, які очолюють або якими володіють жінки, ветерани, молодь, люди літнього віку, особи з інвалідністю чи представники етнічних меншин. Вітається також готовність до часткового співфінансування бізнес-плану.
Проєкт REMARKET також реалізовує Caritas-Spes Ukraine. Він діє в межах:
- Вінницької,
- Житомирської,
- Миколаївської областей.
Зареєструватись можна через цифровий портал Дія.Бізнес. Реєстрація триватиме до 14 серпня 2025 року.
Фото: Карітас