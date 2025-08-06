Допомога від Карітас на навчання та розвиток бізнесу: умови, вимоги та переваги

Карітас України оголосив про початок реєстрації учасників для бізнес-компонента проєкту REMARKET. Ініціатива спрямована на підтримку мікро-, малих і середніх підприємств, які прагнуть відновити або розширити свою діяльність, отримати доступ до нових ринків, пройти навчання, знайти партнерів і залучити фінансування.

Що відомо про допомогу від Карітас на навчання та як її отримати, читайте в нашому матеріалі.

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Допомога на навчання від Карітас: що відомо

Програма передбачає навчальний курс, після якого підприємці зможуть взяти участь у конкурсному відборі на отримання гранту. Максимальна сума фінансування — 237 тисяч гривень.

Ці кошти можна буде спрямувати на:

придбання обладнання чи техніки,

маркетинг,

рекламу,

сертифікацію,

ліцензування,

ремонт або оренду приміщення — у межах до 25% від загальної суми гранту.

Водночас є витрати, на які допомога від Карітас на навчання та розвиток власної справи не розповсюджується. Зокрема це купівля нерухомості, виплата зарплати й податків, повсякденні витрати, підключення комунальних послуг, особистий транспорт, погашення кредитів та інші нецільові витрати.

У межах проєкту передбачено не лише фінансову допомогу. Учасники також отримають менторський супровід, зможуть долучитися до професійного середовища та скористатися додатковим компонентом — Cash for Job, що передбачає створення щонайменше тисячі нових робочих місць.

Хто може отримати допомогу від Карітас на навчання

Податися можуть зареєстровані підприємства, які вже щонайменше пів року працюють у сфері бджільництва, швейної промисловості або пекарства.

У програмі також можуть взяти участь компанії, які впроваджують міжгалузеві рішення, наприклад, виробництво косметики на основі меду, інноваційні розробки у текстильній галузі чи створення пекарської продукції зі здоровим складом.

Участь відкрита для підприємств із наступних областей:

Перевага надається тим компаніям, які очолюють або якими володіють жінки, ветерани, молодь, люди літнього віку, особи з інвалідністю чи представники етнічних меншин. Вітається також готовність до часткового співфінансування бізнес-плану.

Проєкт REMARKET також реалізовує Caritas-Spes Ukraine. Він діє в межах:

Вінницької,

Житомирської,

Миколаївської областей.

Зареєструватись можна через цифровий портал Дія.Бізнес. Реєстрація триватиме до 14 серпня 2025 року.

Фото: Карітас

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