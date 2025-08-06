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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Допомога від Карітас на навчання та розвиток бізнесу: умови, вимоги та переваги

допомога від Карітас на навчання

Карітас України оголосив про початок реєстрації учасників для бізнес-компонента проєкту REMARKET. Ініціатива спрямована на підтримку мікро-, малих і середніх підприємств, які прагнуть відновити або розширити свою діяльність, отримати доступ до нових ринків, пройти навчання, знайти партнерів і залучити фінансування. 

Що відомо про допомогу від Карітас на навчання та як її отримати, читайте в нашому матеріалі. 

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Допомога на навчання від Карітас: що відомо 

Програма передбачає навчальний курс, після якого підприємці зможуть взяти участь у конкурсному відборі на отримання гранту. Максимальна сума фінансування — 237 тисяч гривень.  

Ці кошти можна буде спрямувати на:  

  • придбання обладнання чи техніки,  
  • маркетинг,  
  • рекламу,  
  • сертифікацію,  
  • ліцензування,  
  • ремонт або оренду приміщення — у межах до 25% від загальної суми гранту. 

Водночас є витрати, на які допомога від Карітас на навчання та розвиток власної справи не розповсюджується. Зокрема це купівля нерухомості, виплата зарплати й податків, повсякденні витрати, підключення комунальних послуг, особистий транспорт, погашення кредитів та інші нецільові витрати. 

У межах проєкту передбачено не лише фінансову допомогу. Учасники також отримають менторський супровід, зможуть долучитися до професійного середовища та скористатися додатковим компонентом — Cash for Job, що передбачає створення щонайменше тисячі нових робочих місць. 

Допомога від Карітас

Фото: Карітас

Хто може отримати допомогу від Карітас на навчання 

Податися можуть зареєстровані підприємства, які вже щонайменше пів року працюють у сфері бджільництва, швейної промисловості або пекарства.

У програмі також можуть взяти участь компанії, які впроваджують міжгалузеві рішення, наприклад, виробництво косметики на основі меду, інноваційні розробки у текстильній галузі чи створення пекарської продукції зі здоровим складом. 

Участь відкрита для підприємств із наступних областей:  

Перевага надається тим компаніям, які очолюють або якими володіють жінки, ветерани, молодь, люди літнього віку, особи з інвалідністю чи представники етнічних меншин. Вітається також готовність до часткового співфінансування бізнес-плану. 

Проєкт REMARKET також реалізовує Caritas-Spes Ukraine. Він діє в межах:

  • Вінницької,
  • Житомирської,
  • Миколаївської областей.

Зареєструватись можна через цифровий портал Дія.Бізнес. Реєстрація триватиме до 14 серпня 2025 року.  

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Фото: Карітас

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