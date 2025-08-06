Кабмін ініціював посилення захисту військових, які повідомляють про корупцію

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, що надає додаткові права та гарантує захист військовослужбовцям, які повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних з нею правопорушень у Силах оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Кабмін посилює захист військових-викривачів корупції: що відомо

Метою змін є підвищення прозорості в Силах оборони, створення безпечного механізму для викриття корупції та забезпечення захисту військових від переслідувань чи тиску.

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Законопроєкт передбачає:

право військовослужбовців надсилати повідомлення про можливу корупцію до уповноважених підрозділів чи осіб із питань запобігання та виявлення корупції;

можливість обирати будь-який канал інформування, включно з прямим зверненням до НАЗК;

скасування обов’язку інформувати безпосереднього командира про такі випадки.

Шмигаль наголосив, що це ще один крок до формування сучасної, ефективної армії, у якій немає місця корупції чи зловживанням.

Для набуття чинності документ має бути ухвалений Верховною Радою.

Нагадаємо, міністерство оборони України оголосило про новий навчальний курс для військовослужбовців Стоп корупція. Уповноважені, який з’явився у застосунку Армія+.

Курс складається з восьми навчальних модулів. Після завершення кожного модуля користувачі проходять тест, а далі складають іспит.

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