На Донеччині військовий РФ застрелив цивільного, який намагався евакуюватись

У Покровському районі Донецької області російський військовий скоїв воєнний злочин проти цивільного, який намагався евакуюватися.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Як окупант вбив людину під час евакуації

Зазначається, що цивільний намагався евакуюватися з селища Удачне.

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– Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу, в яку зібрав рештки особистих речей. У той же час військовослужбовець ЗС РФ із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї, – прокоментували в прокуратурі.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває, прокурори проводять розшукові дії, щоб встановити всі обставини події та причетних до скоєного злочину російських військових.

Підкреслюється, що це вже третій факт розстрілу цивільних окупаційними військами, який зафіксували прокурори обласної прокуратури.

Джерело: Донецька прокуратура

Фото: ГУР

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