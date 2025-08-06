Олександра Цивінського призначено директором БЕБ: що відомо

Уряд з другого разу призначив Олександр Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Призначення директора БЕБ Олександра Цивінського

За словами Свириденко, ухвалення рішення про призначення директора БЕБ Олександра Цивінського відбулось сьогодні, 6 серпня.

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– Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа – немає застережень щодо його кандидатури, – підкреслила вона.

Прем’єрка зазначила, що Уряд очікує від нового директора БЕБ Цивінського оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро та українськими підприємцями.

Вона підкреслила, що є особливо важливим, щоб економічні відносини в Україні “не спотворювалися тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави”.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки України займається протидією правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави.

Згідно з українським законодавством, виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

Найближчі 1,5 роки Цивінський, як новий директор БЕБ, має сформувати дві комісії з відбору нових співробітників та по переатестації всіх існуючих співробітників.

Зазначимо, що комісії формуються 50/50, де перша половина є представниками від директора БЕБ, а друга – представники від бізнесу, громадськості та експертів за поданням посольств.

Що відомо про Олександра Цивінського

Колишній детектив НАБУ Олександр Цивінський, який раніше керував спецоперацією Чисте місто в Києві, 24 червня переміг у конкурсі на посаду голови Бюро економічної безпеки.

До Кабміну 30 червня внесли подання про його призначення і Уряд мав 10 днів на погодження його кандидатури.

Посли Великої сімки тоді привітали останній крок у процесі відбору директора.

Однак уряд 7 липня не призначив Цивінського директором БЕБ, натомість висловивши сумніви щодо його відповідності усім критеріям, які вимагають від кандидата на цю посаду.

8 липня Цивінський повідомив, що хоче дізнатись, про які саме безпекові оцінки від СБУ йдеться і що саме стало підставою для рішення відхилити його кандидатуру. Він зауважив, що вже десять років успішно проходив перевірки від СБУ.

Конкурсна комісія 9 липня опублікувала рішення про відхилення кандидатури Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ. Згідно протоколу, рішення ухвалили через інформацію від СБУ та статтю 2 Закону про нацбезпеку.

Однак Уряд не надав нових кандидатур і 30 липня комісія з вибору директора БЕБ повідомила про завершення своїх повноважень, адже обраний ними кандидат – Олександр Цивінський, який повністю відповідає вимогам, передбаченим законодавством. Повторного конкурсу не буде, зазначили там.

Пізніше стало відомо, що СБУ надіслала лист, де йдеться про застереження щодо безпеки через російське громадянство батька Олександра Цивінського. Однак комісія не побачила у цьому застережень, адже про це було відомо ще з 2023 року і до конкурсу Цивінського допустили, а також він має доступ до державної таємниці.

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