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Повітряне перемир’я дасть змогу РФ уникнути санкцій і продовжити війну — ЦПД

ЗСУ знищили прапор РФ на кордоні з Чернігівщиною
Фото: Генштаб ЗСУ

У Центрі протидії дезінформації заявили, що пропозиція Росії про “припинення вогню в повітрі”, але не на землі, є спробою затягнути війну і уникнути болісних ударів по своїй території.

Про це повідомляє ЦПД.

РФ хоче паузу в повітрі, щоб відновити удари: що відомо

Як пояснив директор ЦПД Андрій Коваленко, йдеться про пастку, яка не передбачає реального завершення бойових дій.

Зараз дивляться

— Навпаки — намір росіян її продовжити і зробити так, щоб не відчувати болісних ударів вглиб РФ, а також паралізованого авіасполучення, — сказав він.

Коваленко нагадав, що удари українських сил по російських військових об’єктах були одними з найбільш успішних, адже паралізували як цивільну авіацію, так і вантажну логістику РФ. Водночас повітряні атаки Росії, за його словами, здебільшого спрямовані на терор цивільного населення, а військових цілей досягають рідко.

— Тому РФ і хоче повітряну паузу, щоби накопичити ресурси для відновлення ударів у потрібний момент і уникнути санкцій зараз, продовживши війну на землі. Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Все інше — фінти росіян, яких не можна допускати і треба одразу бити санкціями, — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, Російська Федерація розглядає пропозицію президента США Дональда Трампа про повітряне перемир’я в Україні без припинення повномасштабної війни.

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