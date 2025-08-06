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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

РФ уночі запустила по Україні 45 дронів: як відпрацювала ППО

ППО в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 6 серпня (із 20:30 5 серпня) російська армія атакувала Україну 45 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака дронів на Україну: як відпрацювала ППО

Російські загарбники запустили ударні безпілотники з Курська та Приморсько-Ахтирська, що на території РФ, а також з полігону Чауда у тимчасово окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання дев’яти безпілотників на трьох локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня росіяни атакували ударними дронами Харків. Армія РФ застосувала для атаки по Київському району міста безпілотники Молния. Було зафіксовано влучання по автозаправній станції (АЗС).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 260-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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