РФ вдарила по станції на Одещині, яка забезпечує поставки газу зі США та Азербайджану

Росія в ніч на 6 серпня здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Атаковано станцію Трансбалканського газопроводу

Компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід.

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Цим маршрутом вже надходив скраплений природний газ зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

Обладнання, яке забезпечує ці поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників.

За словами міністра енергетики Світлани Гринчук, це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та відносин України з Азербайджаном, США та європейськими партнерами.

— Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний об’єкт в Європі не буде в безпеці. Безкарність тільки розширює терор, – заявила Гринчук

Міністр підкреслила, що масована атака на ключову компресорну станцію є чітким сигналом для Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу.

Гринчук наголосила, що Москва використовуватиме всі доступні засоби для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу.

На місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки та відновлення роботи критично важливої інфраструктури.

Трансбалканський газопровід: що відомо

Трансбалканський газопровід — це маршрут транспортування газу з південного напрямку, який проходить через Туреччину, Болгарію, Румунію та Молдову до України.

Цей напрямок набув стратегічного значення для України як альтернатива російським поставкам.

У 2024–2025 роках через цей маршрут вже почав надходити азербайджанський газ, а також потенційно — скраплений газ із Греції та Туреччини.

Хоча наразі використовується лише невелика частина його потенціалу, цей напрямок відкриває важливі можливості для енергетичної диверсифікації та підвищення енергетичної безпеки.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня російська армія атакувала Одесу. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа, яку було видно з територій Румунії та Молдови.

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