СБУ викрила агента РФ, який готував нову серію ударів по Миколаєву

Служба безпеки України затримала в Миколаєві 45-річного місцевого жителя, який працював на російські спецслужби та коригував ракетно-дронові удари по місту.

Про це повідомили у СБУ.

45-річний житель Миколаєва передавав координати ЗСУ росіянам: що відомо

За даними кіберфахівців СБУ, чоловік був на зв’язку з агентом Сергієм Лебедєвим, відомим під псевдонімом Лохматий, який переховується у тимчасово окупованому Донецьку та співпрацює одночасно з ФСБ і воєнною розвідкою РФ.

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Отримавши інструкції від куратора, інформатор готував нову серію повітряних атак по Миколаєву. Для цього він пересувався містом, фіксуючи місця зосередження українських військових, після чого передавав координати на онлайн-картах і видаляв листування.

Попри конспірацію, зловмисника затримали за місцем проживання. СБУ одночасно вжила заходів для безпеки об’єктів Сил оборони, які могли стати цілями ворога. Під час обшуків у нього вилучили телефон з доказами підривної діяльності.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану). Суд взяв його під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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