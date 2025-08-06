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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 6 серпня: ліквідовано ще 1 010 окупантів і 52 артсистеми

Втрати РФ, Втрати Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 6 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 260-ту добу повномасштабної війни становлять 1 059 270 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 6 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 059 270 (+1 010) осіб;
  • танків – 11072 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 091;
  • артилерійських систем – 31 113 (+52);
  • РСЗВ – 1455 (+3);
  • засобів ППО – 1203;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 767 (+147);
  • крилатих ракет – 3 555;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 475 (+138);
  • спеціальної техніки – 3 936 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 260-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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