Втрати ворога на 6 серпня: ліквідовано ще 1 010 окупантів і 52 артсистеми

Втрати ворога на 6 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 260-ту добу повномасштабної війни становлять 1 059 270 убитими й пораненими.

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Втрати ворога на 6 серпня 2025

особового складу – близько 1 059 270 (+1 010) осіб;

танків – 11072 (+1);

бойових броньованих машин – 23 091;

артилерійських систем – 31 113 (+52);

РСЗВ – 1455 (+3);

засобів ППО – 1203;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 767 (+147);

крилатих ракет – 3 555;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 475 (+138);

спеціальної техніки – 3 936 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 260-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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