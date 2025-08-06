Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 6 серпня: ліквідовано ще 1 010 окупантів і 52 артсистеми
Втрати ворога на 6 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 260-ту добу повномасштабної війни становлять 1 059 270 убитими й пораненими.
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Втрати ворога на 6 серпня 2025
- особового складу – близько 1 059 270 (+1 010) осіб;
- танків – 11072 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 091;
- артилерійських систем – 31 113 (+52);
- РСЗВ – 1455 (+3);
- засобів ППО – 1203;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 767 (+147);
- крилатих ракет – 3 555;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 475 (+138);
- спеціальної техніки – 3 936 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 260-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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