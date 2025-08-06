Закликають здавати позиції ЗСУ: росіяни скинули з дронів листівки на Покровськ

Російські війська за допомогою безпілотників розповсюдили над Покровськом Донецької області листівки, в яких закликають цивільне населення здавати позиції українських військових.

Про це 6 серпня повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Росіяни поширюють у Покровську листівки – вимагають здавати українські позиції

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– Противник не полишає надії захопити Покровськ. Ворожі дрони розкидали в місті листівки, які пропонують місцевим мешканцям здавати позиції ЗСУ і зустрічати “асвабадітелей”, – повідомили в 7-му корпусі ДШВ.

За результатами перехоплення розмов стало відомо про завдання, яке поставило російське командування своїм військовим.

Зокрема, окупантам наказано до 1 вересня просунутися до південних околиць Покровська.

Сили оборони України продовжують утримувати позиції в районі міста.

Покровськ – стратегічно важливе місто

Нагадаємо, 2 серпня розвідка Міноборони Великої Британії інформувала про активні спроби РФ взяти Покровськ в оперативне оточення.

Місто має критичне значення як логістичний хаб, що забезпечує українські війська на Донбаському напрямку.

4 серпня речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що зараз найінтенсивніші бої тривають поблизу Покровська.

За його словами, захоплення цього населеного пункту дало б Росії змогу встановити контроль над центральною частиною Донецької області, тому основні зусилля противника сконцентровані саме на цьому напрямку.

Речник зазначив, що Росія перекинула до Покровського напрямку найбільшу кількість своїх військ – орієнтовно 100 тис. осіб.

За даними аналітиків DeepState, 5 серпня російські сили активізували наступ у районі Родинського, прагнучи прорватися до Покровська та Мирнограду ще з одного флангу.

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