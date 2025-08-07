Безпекові радники провели дуже детальну розмову, нам потрібен достойний мир – Зеленський

Безпекові радники провели доволі довгу та дуже детальну розмову, щоб зупинити вбивства та забезпечити тривалий мир.

Про це заявив президент Володимир Зеленський ввечері 7 серпня після доповіді української команди.

Зеленський про роботу над забезпеченням миру

– Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо, – вважає Зеленський.

Президент України подякував усім за роботу, справжнє бажання зупинити вбивства та забезпечити тривалий мир.

Зараз дивляться

Під час розмови вони домовилися завтра продовжити, адже потрібно опрацювати ще багато моментів, наголосив глава держави.

– Україна, як і завжди, працюватиме продуктивно. Нам потрібен достойний мир, – резюмував Володимир Зеленський.

Нещодавно у Кремлі заявили про досягнуті домовленості щодо зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, яка може відбутися найближчого тижня.

Факти ICTV запитали у політолога Володимира Фесенко про те, чому активізувалися переговори, якою може бути роль Києва, які ризики несе такий формат, навіщо Путіну зустріч із Трампом зараз і чим це загрожує Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.