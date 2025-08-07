День дзвінків і контактів: Зеленський анонсував важливі переговори для просування миру

Президент Володимир Зеленський анонсував “день багатьох дзвінків і контактів” для реального просування на шляху до миру і гарантування незалежності України.

Про це він повідомив під час звернення 7 серпня.

Перемовини з Францією, Німеччиною та Італією: що запланував Зеленський

Президент наголосив, що вже запланував розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

– Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки – доручив провести сьогодні цей спеціальний формат, – перерахував очільник держави.

Він додав, що після спільної розмови з президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами обговорив окремо способи досягнення миру з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Стуббом.

Володимир Зеленський про пріоритети в перемовинах

Зеленський наголосив, що особливо важливо окреслити ключові деталі щодо того, яким бачить мир Україна.

– Пріоритети абсолютно чіткі. Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир, – зазначив очільник держави.

За його словами, в Україні не раз повідомляли про те, що пошук реальних рішень може стати справді результативним саме на рівні лідерів.

Він закликав визначитись із часом для такого формату та з колом питань. Окремо Володимир Зеленський виділив питання довготривалості безпеки, забезпечити яку можна разом зі Сполученими Штатами та Європою.

Президент резюмував, що Україна ніколи не хотіла війни і готова працювати заради миру максимально продуктивно.

Однак важливо, щоб і Росія, яка почала цю війну, робила кроки для припинення агресії.

Зеленський заявив, що світ має важелі тиску на агресора та повинен перевіряти виконання обіцянок.

Очільник української держави висловив велику вдячність усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни.

Нагадаємо, 6 серпня президент Зеленський провів телефонні переговори з Дональдом Трампом та європейськими лідерами після візиту американського представника Стівена Віткоффа до Москви.

Він наголосив, що спільна позиція України та її партнерів “абсолютно чітка” – війна має завершитись, і має завершитись чесно.

Джерело : Офіс президента

