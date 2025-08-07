Укр Рус
Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Командували ударом по Київській телевежі: оголошено підозру генералу і полковнику РФ

генерал і полковник армії рф

Служба безпеки зібрала нову доказову базу на представників командування окупаційних угруповань РФ, які брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару по Київській телевежі 1 березня 2022 року.

Хто командував ударом по телевежі в Києві: імена

Як повідомили в СБУ, йдеться про двох окупантів:

  • генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил армії країни-агресора;
  • полковника Олега Скітського – командувача 121 важкого бомбардувального полку військово-космічних сил Росії.

– Для проведення повітряної атаки по столиці України окупанти задіяли стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС, – йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, російська авіація завдала удару по телевежі крилатими ракетами Х-101 класу “повітря-земля”.

В результаті ворожого обстрілу загинули п’ять цивільних осіб, шестеро дістали поранення. Також вибухом були пошкоджені технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки та спорткомплекс.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кобилашу і Скітському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (військові злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

У СБУ нагадали, що обидва окупанти не вперше фігурують у розслідуваннях Служби про вчинення військових злочинів РФ проти цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Джерело: СБУ

