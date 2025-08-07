Розслідування смерті угорця на Закарпатті триває: у ДБР відповіли на звинувачення Сійярто

Інформація про нібито відмову розслідувати обставини смерті громадянина України, етнічного угорця у лікарні на Закарпатті, не відповідає дійсності, слідство ведеться.

Про це повідомило ДБР, відповідаючи на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто щодо того, що українська влада нібито відмовляється розслідувати смерть угорця, дану інформацію публікувало видання Telex.

Смерть угорця на Закарпатті: ДБР проводить розслідування

Інформація у закордонних та вітчизняних ЗМІ щодо того, що ДБР відмовляється розслідувати смерть громадянина України – етнічного угорця Йосипа Шебештеня не відповідають дійсності і має маніпулятивний характер, наголошує ДБР.

Зазначається, що на початку липня 2025 року Закарпатською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону зареєстроване кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Розслідування даного кримінального провадження було доручено підрозділу Територіального управління ДБР у Львові.

Нагадаємо, що 6 липня 2025 року громадянин України, етнічний угорець Йосип Шебештеня помер у лікарні на Закарпатті. Під час розслідування було встановлено, що він був призваний на військову службу 14 червня 2025 року у місті Мукачево. Цього ж дня військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському РТЦК та СП й був визнаний придатним до військової служби, скарг на стан здоров’я не було.

Під час перебування у військовій частині 18 червня він самовільно залишив місце служби, а 19 червня самостійно звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні. Там він проінформував, що погано почувається, має сильний головний біль. Також чоловік проінформував, що отримав травму голови з підозрою на струс мозку.

Цього ж дня каретою швидкої допомоги Йосипа Шебештеня було госпіталізовано до Берегівської районної лікарні, проте лікарі не виявили у нього будь-яких серйозних ушкоджень.

24 червня Шебештеня за згодою було переведено до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове. 7 липня до Берегівського відділення поліції надійшло повідомлення про те що 6 липня Йосип Шебештень помер у лікарні.

Під час невідкладних слідчих дій та огляді тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень не виявлено.

У межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців та лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті.

Розслідування триває.

До речі, раніше угорські посадовці заявили, що українські військові на Закарпатті нібито побили до смерті угорського громадянина , у Сухопутних військах ЗСУ спростували цю інформацію.

Після цього трьом офіцерам Збройних сил України відмовили у в’їзді до Угорщини.

