Втрати ворога на 7 серпня: ліквідовано ще 1 040 окупантів і 47 артсистем

Втрати ворога на 7 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 261-шу добу повномасштабної війни становлять 1 060 310 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 7 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 060 310 (+1 040) осіб;

танків – 11076 (+4);

бойових броньованих машин – 23 095 (+4);

артилерійських систем – 31 180 (+47);

РСЗВ – 1456 (+1);

засобів ППО – 1203;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 930 (+163);

крилатих ракет – 3 555;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 605 (+130);

спеціальної техніки – 3 936.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 261-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

