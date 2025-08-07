Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Втрати ворога на 7 серпня: ліквідовано ще 1 040 окупантів і 47 артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 7 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 261-шу добу повномасштабної війни становлять 1 060 310 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 7 серпня 2025 року

  • особового складу – близько 1 060 310 (+1 040) осіб;
  • танків – 11076 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 095 (+4);
  • артилерійських систем – 31 180 (+47);
  • РСЗВ – 1456 (+1);
  • засобів ППО – 1203;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 930 (+163);
  • крилатих ракет – 3 555;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 605 (+130);
  • спеціальної техніки – 3 936.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 261-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

