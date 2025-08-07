Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 7 серпня: ліквідовано ще 1 040 окупантів і 47 артсистем
Втрати ворога на 7 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 040 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 261-шу добу повномасштабної війни становлять 1 060 310 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 7 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 060 310 (+1 040) осіб;
- танків – 11076 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 095 (+4);
- артилерійських систем – 31 180 (+47);
- РСЗВ – 1456 (+1);
- засобів ППО – 1203;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 930 (+163);
- крилатих ракет – 3 555;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 605 (+130);
- спеціальної техніки – 3 936.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 261-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
