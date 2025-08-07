Виплати військовим при народженні дитини: хто має право на допомогу та як її отримати

Військовослужбовці можуть розраховувати на додаткову матеріальну допомогу при народженні дитини. Ця допомога передбачає гроші для покриття витрат, пов’язаних із народженням малюка, і допомагає родинам військових у цей важливий період.

Скільки платять військовому при народженні дитини та як отримати гроші, читайте в нашому матеріалі.

Виплати військовослужбовцям при народженні дитини: хто може отримати

Ця допомога не має жодного стосунку до державної соціальної виплати при народженні дитини (41 280 грн), що нараховується незалежно від статусу батька. Йдеться про окрему підтримку, яка надається на підставі заяви військовослужбовця.

Зараз дивляться

Її мета — не замінити загальнодержавну допомогу, а підтримати родину військового у зв’язку з народженням дитини, а також частково компенсувати витрати на облаштування побуту та покращення матеріально-побутових умов сім’ї.

Виплата військовим при народженні дитини входить до категорії матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Вона передбачена для підтримки військових не лише при народженні дітей, а й у низці інших життєвих ситуацій, що можуть вплинути на їхнє соціальне та матеріальне становище.

Зокрема, така матеріальна допомога може надаватися:

У разі інвалідності військовослужбовця, яка виникла внаслідок поранення або травм, зазнаних під час захисту Батьківщини.

Для сімей військових, які опинилися в полоні, були інтерновані або зникли безвісти, окрім випадків добровільної здачі в полон.

Допомога поширюється на випадки смерті військовослужбовця або членів його сім’ї, включно з дружиною, чоловіком, дітьми й батьками.

Підставою для виплати є також порушення стану здоров’я військових або їхніх близьких, підтверджені медичною документацією, зокрема захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит В і С, тривале лікування чи реабілітація, а також онкологічні хвороби, що потребують комплексного лікування.

Допомога надається при пораненнях, контузіях, каліцтвах, пов’язаних із військовою агресією, не лише військовому, а й його близьким.

Розмір цієї допомоги становить місячне грошове забезпечення військовослужбовця, до якого належать посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки за вислугу років та інші щомісячні доплати, крім винагород за бойові дії.

Нормативно ця виплата регламентується постановою Кабінету Міністрів України № 704 та наказом Міністерства оборони № 260, а порядок її надання щорічно визначається Міністром оборони. На 2025 рік її встановлено окремим дорученням від 9 січня 2025 року.

Як отримати одноразову допомогу при народженні дитини військового

Для отримання допомоги військовий має подати рапорт на ім’я командира, де зазначити причину звернення та додати відповідні документи, які підтверджують право на виплату.

Щоб отримати допомогу саме на народження дитини, військовослужбовець повинен підтвердити факт батьківства. Зазвичай для цього вимагається надати свідоцтво про народження дитини, де зазначено прізвище та ім’я батька-військового, який звертається по виплату.

Це необхідно для того, щоб керівництво частини мало юридичне підґрунтя для нарахування коштів.

Зверніть увагу, що окрім допомоги від військової частини, родини військовослужбовців можуть також звертатися по додаткові виплати до своєї місцевої громади або міської ради, але за умови, що така підтримка передбачена.

Наприклад, на Чернігівщині військовослужбовцям, у яких народилася дитина, з місцевого бюджету виплачують по 10 тис. грн. Оскільки такі виплати не є обов’язковими на загальнодержавному рівні, вони запроваджуються на розсуд конкретної громади. Тому варто самостійно дізнаватися у своїй міській раді, чи передбачені додаткові виплати військовим у вашому населеному пункті.

Джерело: Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.