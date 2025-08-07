Визначили пріоритети: Зеленський провів нараду щодо ударів углиб РФ

Україна визначила пріоритети для ударів по території Росії, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про підсумки наради щодо дипстрайків

Президент України повідомимв, що провів нараду щодо дипстрайків – наших цілком справедливих відповідей на російські удари.

– Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв. Спроби Росії затягнути війну матимуть для неї свою ціну. Вдячний усім, хто працює заради української сили. Пишаюся нашими воїнами! – сказав він.

Зокрема, Збройні сили України, Служба безпеки України, міністр оборони та секретар РНБО доповідали про результати наших операцій, а саме – про масштаб уражень у Росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора.

І в цьому контексті президент України наголосив, що наші інвестиції в далекобійну зброю різних типів мають результат та виправдовують витрати на неї. За його словами, російська логістика, військові об’єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат.

До речі, сьогодні Зеленський заявив, що удари по логістиці та нафтопереробці РФ – справедливі, оскільки є відповіддю на терор РФ.

