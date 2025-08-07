Зеленський анонсував розмову безпекових радників України, ЄС та представника Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів у четвер, 7 серпня, серію важливих переговорів із міжнародними лідерами щодо майбутнього дипломатичного врегулювання війни.

За його словами, партнери розуміють, що саме Росія має зробити перші кроки до припинення війни, зокрема, погодитися на справжнє перемир’я та дипломатію.

Війна Росії проти України – це війна проти всієї Європи

– Це російська війна, це агресія Росії, і саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир, – заявив Зеленський у вечірньому зверненні 7 серпня.

Серед співрозмовників глави держави цього дня були:

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

президент Франції Еммануель Макрон,

очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

директорка МВФ Крісталіна Георгієва,

прем’єр-міністр Албанії Еді Рама

міністр закордонних справ Румунії.

Зеленський наголосив, що війна Росії – не лише проти України, а й проти всієї Європи. Отже, майбутні рішення щодо миру мають ухвалюватися із урахуванням інтересів усього континенту.

Президент повідомив, що ведуться домовленості з європейськими лідерами про координацію позицій – як у прямих переговорах, так і через посередництво.

– Ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших зустрічей, і щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені, – зазначив президент.

Тристоронній формат переговорів

Президент України знову наголосив, що ключові рішення в Росії ухвалює лише одна людина, і що ця особа “боїться санкцій США”.

Тому важливо, щоб до перемовин долучалася Україна, яка безпосередньо захищає незалежність не тільки свою, а й символічно – кожної європейської нації.

У зверненні Зеленський згадав тристоронній формат перемовин, який обговорювався раніше. Він подякував президенту США Дональду Трампу за відкритість до пошуку реальних рішень.

– Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити тривалим миром. Але всі кроки мають бути дуже виваженими – саме такими, які спрацюють, – сказав президент.

Підтримка від МВФ та Євросоюзу

Зеленський відзначив позитивні сигнали від МВФ щодо подальшої підтримки України. Аналогічні сигнали надходять і з боку Європейського Союзу.

Цього ж дня запланована розмова безпекових радників України, країн Європи та представника США, зокрема – представника президента Трампа.

Також Зеленський проведе окрему бесіду з главою уряду Італії Джорджею Мелоні.

– Робимо все, щоб завершити війну миром, достойним миром, – підсумував Зеленський.

