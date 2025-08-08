Експосол у США: Кремль розставляє пастки для України у переговорах про мир

Голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США в 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що Росія розставила дуже серйозні пастки для України у контексті своїх вимог та переговорів.

Про це він сказав в ефірі Radio NV.

Чалий про те, що задумав Кремль

У Чалого запитали щодо висновку останніх подій, з урахуванням візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви, заяви держсекретаря Марко Рубіо, що РФ надала США умови, за яких нібито припинить війну, позиції президента Володимира Зеленського і спільного дзвінка лідерів.

За його словами, насправді кардинально нічого не змінилося.

— Якщо це підсумувати загально, як я це сприймаю, то ці всі маневри, є таке добре українське прислів’я: знову за рибу гроші. Тобто по суті нічого кардинального не змінилось. І на превеликий жаль, навпаки, розставлені для нас ще серйозні пастки. Помахали цією морквиною можливого завершення, виходу з війни, яке бажане українцями і керівництву України. Але, є дуже багато але, – сказав він.

Щодо заяви Рубіо він сказав, що це може свідчити про або не дуже щиру заяву держсекретаря, або те, що для американців стала більш зрозуміла ситуація, або можливо Росія деякі позиції стали викладати менш радикально.

Він припускає, що розмови Віткоффа у Москві могли мати комерційну складову.

– Тобто, це якісь російські пропозиції тих самих російських копалин, спільної участі в їхній розробці. Якщо з України американці це просто витиснули, без нічого, то росіяни це дають як морковину-подарунок в обмін на те, що американці будуть тиснути на Україну для максимального прийняття російського ультиматуму, – вважає Чалий.

На його думку, американці не розуміють деяких питань, які росіяни висувають у списку бажань, як наприклад територіальні поступки або російська як “друга державна”, що в Україні неможливо реалізувати.

– Тому я думаю, що там велика складова їх двосторонніх розмов про їхню роль як великих двох ядерних держав. Росіяни завжди хочуть упакувати питання України в більш велику якусь схему. І їм це вдалося. Раз.

Їм вдалося поставити більш великі питання. А Україна заважає цій реалізації. Друге. Їм вдалося нав’язати питання умов, це територіальні поступки чотири області плюс Крим. І це вже починає розглядатись так, як сказав Марко Рубіо, – зазначив він.

Факти ICTV підготували огляд публікацій у західних ЗМІ щодо ймовірної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

