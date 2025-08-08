Напередодні зустрічі з Трампом: Путін та Цзіньпін обговорили Україну

Лідери Росії та Китаю Володимир Путін та Сі Цзіньпін обговорили Україну напередодні можливої зустрічі російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише South China Morning Post.

Про що ще говорили Путін та Цзіньпін

За даними журналістів, Сі Цзіньпін заявив, що Китай продовжить “сприяти мирним переговорам” і нібито вітає продовження контактів між Росією та США.

РФ та Китай домовилися допомагати взаємному розвитку, а також – підготовці до саміту Шанхайської організації співробітництва

Востаннє Володимир Путін та Сі Цзіньпін говорили 19 червня. Це відбувалося після саміту країн Великої сімки в Канаді.

Повідомлялося, що лідери Росії та Китаю обговорювали підсумки саміту та ситуацію на Близькому Сході.

Що відомо про підготовку зустрічі Путіна з Трампом

Раніше спецпосланець США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін провели тригодинну зустріч у Москві.

На думку Дональда Трампа, вона пройшла “продуктивно”.

Журналісти New York Times повідомляли, що Трамп висловив намір провести зустріч із Путіним уже наступного тижня.

Крім того, американський президент хоче запросити на тристоронню зустріч президента України Володимира Зеленського.

Володимир Путін припускає, що можливим місцем його зустрічі з Трампом можуть бути ОАЕ.

А журналісти Fox News називали можливим місцем їхніх переговорів Рим, дата – 11 серпня.

