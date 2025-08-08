Повернення з СЗЧ в іншу частину: алгоритм дій

Часто трапляється так, що військові йдуть у СЗЧ не через небажання служити, а через конфлікти з командуванням або несприятливу атмосферу в конкретній частині. Вони готові продовжувати службу, але через проблеми з керівництвом змушені залишити основний підрозділ.

Міністерство оборони нагадує, що повернення із СЗЧ до 30 серпня допоможе уникнути кримінальної відповідальності.

Як повернутися із СЗЧ в іншу військову частину, ми поговорили з юристкою практики вирішення судових спорів у компанії RELIANCE, членкинею Миколаївської обласної організації Союз юристів України та Асоціації правників України, Оленою Бондаренко.

Найпростіший спосіб повернення із СЗЧ

Юристка наголосила, що алгоритм повернення з СЗЧ в іншу частину мало чим відрізняється від послідовності дій повернення у свою частину. Єдине, що відрізняється: якщо людина вже повернулася до військової частини, її зарахували до батальйону резерву та поставили на забезпечення, тоді вона має право подати рапорт на переведення.

Олена Бондаренко наголосила, що здійснювати СЗЧ для переведення в іншу частину немає жодного сенсу, адже цей спосіб повернення не є дієвим. Юристка наголошує, що коли військовий залишає свою частину, його військова служба припиняється відповідно до закону про військовий обов’язок та військову службу.

Ніяких кадрових рішень не може бути прийнято, навіть якщо військовослужбовець після СЗЧ прийде до ТЦК, дасть відношення від іншої військової частини і проситиме повернути його, але вже в іншу частину.

– Кадрове рішення не може бути прийняте, адже його військова служба фактично на цей момент припинилася. Військовий має повернутися за законом до своєї військової частини, і лише після оновлення всіх документів та забезпечення він може написати рапорт на переведення, – зазначила експертка.

Юристка наголосила, що дієвого механізму, щоб стовідсотково зрозуміти, що після повернення із СЗЧ людина зможе точно перевестися в іншу частину, немає.

За словами Олени Бондаренко, рапорт про повернення можна писати безпосередньо у своїй військовій частині або у застосунку Армія+ в розділі Рапорти. Але тут є певні складнощі, адже при заповненні будь-яких рапортів військовому потрібно знати ідентифікаційні дані — так званий ID командира своєї частини.

– У більшості випадків звичайні військові цих ID не знають. Тож такий рапорт на повернення можна подати через ТЦК та СП, через які мобілізовувався військовий, або ж одразу звернутися до ВСП — військової служби правопорядку. У такому випадку потрібно пояснити, що людина хоче повернутися після СЗЧ та продовжити службу, – порадила експертка.

Найпростіший спосіб повернутися із СЗЧ – це подати рапорт через застосунок Армія+.

Алгоритм повернення з СЗЧ в іншу частину через Армія+:

Військовий подає рапорт, заповнення якого займає близько 5 хвилин. Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт і перевіряє вказані дані.

Військовий має 24 години, щоб прибути до обраного ним відділу ВСП, де оформлять документи, видадуть припис і допоможуть дістатися до однієї з військових (резервних) частин.

Командир цієї частини відновлює виплати та соціальні гарантії військового і повідомляє про це відповідні органи в день поновлення служби.

Після повернення на службу можна подати рапорт на зміну місця служби. В такому випадку на екрані, у застосунку Армія+, з питанням Чому бажаєте змінити частину , слід обрати варіант Повертаюсь на службу після СЗЧ.

У рекомендаційному листі вказується поточна посада в батальйоні резерву. За потреби Кадровий центр ЗСУ додатково перевірить інформацію безпосередньо в батальйоні.

Алгоритм подальших дій залежатиме від того, чи внесені відомості про самовільне залишення частини (СЗЧ) до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

– Іноді військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, не вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тому їм повернутися на службу значно простіше, – зазначила юристка.

У випадку, коли військовослужбовець не знає, чи є такі відомості в ЄРДР, рекомендується звернутися до ВСП ЗСУ, де проведуть відповідні запити до правоохоронних органів і розпочнуть процес повернення на військову службу.

Що відбувається далі

У будь-якому разі, незалежно від того, навіть якщо рапорт подається через Армію+, військовослужбовець повинен приїхати до ВСП, щоб отримати підпис та дані військової частини, де він зараз знаходиться, а також дізнатися, куди можна приїхати і де наразі знаходиться штаб цієї військової частини для поновлення на військовій службі у так званий батальйон резерву.

Юристка наголошує, що посади, на якій військовослужбовець служив раніше, може вже не бути, адже ніхто не чекає на цю людину після СЗЧ. Уже на наступному етапі ВСП скерує і допоможе прибути до батальйону резерву. Після цього відбувається поновлення на службі військовослужбовця. За словами юристки, протягом 24 годин поновлюється нарахування заробітної плати, забезпечення, видають форму.

Вже після того, як людину приймуть до військового батальйону резерву, буде прийматися рішення відповідно до актуальних потреб частини Збройних Сил або іншого підрозділу, і тоді призначать його на постійну посаду.

– Саме в цей час, якщо особа має відношення до іншої військової частини і хоче потрапити саме туди, вона може вирішувати це питання. Але переведення без згоди безпосередньо командира частини, в якій військовослужбовець зараз знаходиться і закріплений, неможливе, – зазначила юристка.

За словами експертки, військова служба правопорядку, знаючи, що хлопці принципово не хочуть повертатися у певні військові частини через погані стосунки або керівництво, допомагає і отримує відповідні накази, щоб військовослужбовець, який здійснив СЗЧ, все ж таки потрапив до тієї військової частини, до якої бажає.

Наразі є дуже потужні бригади, де ефективно працюють рекрутингові центри. Вони також допомагають у цих питаннях і зацікавлені, щоб військовослужбовець, який здійснив СЗЧ, потрапив до їхньої частини.

Хто не зможе повернутися із СЗЧ за спрощеною схемою до 30 серпня

За словами Олени Бондаренко, військовослужбовці, які здійснили СЗЧ після 10 травня 2025 року, навіть якщо це їхнє перше порушення, не можуть користуватися спрощеним алгоритмом.

У такому випадку діє загальна процедура повернення, регламентована законом України 3902-IX від 20.08.2024 року, згідно з якою військовослужбовці, які вперше під час воєнного стану самовільно залишили частину або дезертирували, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо добровільно звернулися із заявою до слідчого, прокурора або суду про намір повернутися на службу та мають письмову згоду командира.

