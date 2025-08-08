РФ атакувала Україну 116 дронами, зокрема реактивними: як відпрацювала ППО

У ніч на 8 серпня (із 20:30 7 серпня) російська армія атакувала Україну 108 ударними безпілотниками типу Shahed, дронами-імітаторами різних типів та вісьмома швидкісними (реактивними) БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака дронів на Україну: як відпрацювала ППО

Російські загарбники запустили ударні безпілотники з Шаталово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, що на території РФ, а також із полігону Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 82 повітряні цілі: три реактивні дрони та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 БпЛА у десяти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

