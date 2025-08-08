Ультиматум Путіна: журналісти дізнались, які умови готує диктатор

На зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін може виставити ультиматум щодо окупованих агресорами українських територій.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє WSJ.

Як Володимир Путін годинами вмовляє Дональда Трампа

Журналісти зазначають, що у 2025 році очільники США та РФ неодноразово телефонували один одному, а також передавали повідомлення через посередників.

За інформацією одного з високопоставлених американських чиновників, розмови Путіна і Трампа, зазвичай, проходили на дружній ноті.

Водночас американський лідер часто згадував бажання відродити відносини з Росією для економічного співробітництва.

Зі свого боку російський диктатор говорив щодо своїх претензій до міжнародної спільноти та вимог визнати його контроль над Кримом та іншими окупованими територіями України.

WSJ наголошує, що розмови Путіна з Трампом могли тривати годинами через довгі монологи російського президента, які потрібно було перекладати.

Чинні та колишні американські чиновники зазначають, що, попри свою звичайну нетерплячість та імпульсивність, Дональд Трамп уважно слухав Володимира Путіна.

Однак 3 липня їхня розмова протривала “всього лиш годину” і одне з джерел заявило, що колишньої “теплоти” у ній не було, хоча й конфліктних моментів також. Повідомляється, що Трамп наприкінці цієї розмови був здивованим.

Вимоги Путіна щодо українських територій: що відомо

Джерела видання розповіли, що цього року Трамп і Путін не мали жодного серйозного конфлікту, що викликає побоювання у європейців щодо того, що зустріч лідерів США та РФ потрібна диктатору лиш для того, щоб продовжити тиснути на Дональда Трампа, а не досягти миру.

Високопоставлений європейський дипломат та неназваний український чиновник заявили, що під час зустрічі з американським президентом російський очільник може запропонувати офіційно “закріпити” деякі окуповані українські території за Росією, зокрема Крим, в обмін не виведення російських військ із інших районів.

Тим часом Дональд Трамп, який дуже прагне отримати цю мирну угоду, може закликати Україну та Європу прийняти цю пропозицію, на що союзники не погодяться.

Така ситуація, ймовірно, піде на руку Путіну, адже Трамп може звинуватити Україну в продовженні війни.

За версією WSJ, в такому сценарії США можуть припинити військову та розвідувальну допомогу Україні, а сам американський президент – повністю вийти з дипломатичного процесу, залишивши Київ та Москву “один на один” та назвавши те, що відбувається, “війною Байдена”.

Джерело : The Wall Street Journal

