Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Втрати ворога на 8 серпня: ліквідовано ще 1 040 окупантів і 52 артсистеми

Втрати РФ, Втрати Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 8 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 262-гу добу повномасштабної війни становлять 1 061 350 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 8 серпня 2025 року

  • особового складу – близько 1 061 350 (+1 040) осіб;
  • танків – 11083 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23 102 (+7);
  • артилерійських систем – 31 232 (+52);
  • РСЗВ – 1456;
  • засобів ППО – 1203;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 168(+238);
  • крилатих ракет – 3 555;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 731 (+126);
  • спеціальної техніки – 3 936.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

