Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 8 серпня: ліквідовано ще 1 040 окупантів і 52 артсистеми
Втрати ворога на 8 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 040 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 262-гу добу повномасштабної війни становлять 1 061 350 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 8 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 061 350 (+1 040) осіб;
- танків – 11083 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 102 (+7);
- артилерійських систем – 31 232 (+52);
- РСЗВ – 1456;
- засобів ППО – 1203;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 168(+238);
- крилатих ракет – 3 555;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 731 (+126);
- спеціальної техніки – 3 936.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
