Втрати ворога на 8 серпня: ліквідовано ще 1 040 окупантів і 52 артсистеми

Втрати ворога на 8 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 040 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 262-гу добу повномасштабної війни становлять 1 061 350 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 8 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 061 350 (+1 040) осіб;

танків – 11083 (+7);

бойових броньованих машин – 23 102 (+7);

артилерійських систем – 31 232 (+52);

РСЗВ – 1456;

засобів ППО – 1203;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 168(+238);

крилатих ракет – 3 555;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 731 (+126);

спеціальної техніки – 3 936.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

