Знищили 12 військових і техніку: спецпризначенці ГУР атакували зенітну бригаду РФ у Краснодарському краї

Українські розвідники атакували у Краснодарському краї (РФ) зенітно-ракетну бригаду.

Вибухи пролунали біля КПП військової частини в Афіпському, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Атака російської зенітно-ракетної бригади в Краснодарському краї: що відомо

Вранці 8 серпня у селі міського типу Афіпський, що в Краснодарському краї РФ, пролунали два потужні вибухи поблизу КПП військової частини.

Це результат успішної спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України, спрямованої на 90-у зенітно-ракетну бригаду протиповітряної оборони РФ.

За попередніми даними, щонайменше 12 російських військовослужбовців ліквідовані, ще десятки — поранені, знищено також і військову техніку.

Одразу після інциденту місцеві пабліки в соцмережах та регіональні ЗМІ повідомили про вибухи, а в районі військової частини було введено режим “антитерористичної операції”. На місці працювали численні бригади швидкої, поліція, ФСБ та пожежники.

Водночас російська влада намагається приховати сліди атаки, просуваючи у власному інфопросторі версію про те, що вибух стався нібито через несправність газобалонного обладнання автомобіля.

ФСБ та інші спецслужби активно видаляють з публічного доступу будь-які згадки про атаку.

Нагадаємо, що 90-а зенітно-ракетна бригада РФ, по якій було завдано удару, брала безпосередню участь у бойових діях проти України — зокрема на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Це вже не перша атака українських спецслужб на території РФ.

За останні місяці ГУР та інші підрозділи Сил оборони проводять низку точкових ударів по військових об’єктах, складах, аеродромах і логістичних центрах окупантів.

Фото: Головне управління розвідки

