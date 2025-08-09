Генштаб показав, як на Сумщині будують тунелі для захисту від дронів

47 окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗС України продовжує зводити захисні антидронові тунелі на прикордонних територіях Сумщини для захисту від атак FPV-дронів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Антидронові тунелі: що відомо

Антидронові тунелі – це спеціально облаштовані конструкції з натягнутих сіток, які дозволяють безпечно переміщати особовий склад, військову техніку, озброєння, поранених, а також цивільний транспорт у прифронтових районах.

Вони створюють надійний бар’єр від дронів-камікадзе.

Найефективнішим матеріалом для побудови таких захисних коридорів є рибальська сітка, оскільки вона міцна та малопомітна для операторів ворожої техніки.

Для облаштування укриття з боковим і верхнім захистом необхідна значна кількість сітчастого матеріалу – загальна площа може сягати кількох тисяч квадратних метрів.

— Військові інженери спорудили у прикордонні десятки кілометрів коридорів, деякі з яких дозволяють рух тралів з технікою, – розповів капітан Віталій Кособуцький.

Подібні споруди також називають “коридорами життя”, оскільки вони служать для зменшення вогневого впливу FPV-дронів.

У сучасних умовах війни це один з найефективніших методів забезпечення захищеної логістики, враховуючи, що FPV-дрони здатні точно вражати цілі навіть у відкритому просторі.

Після зведення такі споруди вимагають регулярного догляду та підтримки у належному стані.

До робіт залучається команда з кількох людей, серед яких є ті, хто відповідає за спостереження за повітряним простором.

Військові інженери працюють під охороною для забезпечення безпеки.

Як зазначають у Генштабі, будівництво антидронових тунелів стало критично важливим елементом сучасної оборонної інфраструктури України з огляду на зростаючу загрозу з боку дронів для військових колон і цивільного населення.

