ГУР провело масову евакуацію поранених бійців гелікоптерами

Бойові медики Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели масштабну евакуацію поранених захисників, використавши чотири гелікоптери.

Про це повідомили у ГУР.

Медики ГУР МО евакуювали поранених захисників прямо з фронту: що відомо

Допомогу бійцям надавали прямо під час польоту.

— Ми готові завжди і до всього. У нас є все обладнання для порятунку, підтримки життя і надання допомоги, просто тут в гелікоптері, — розповів медик із позивним Турист.

Операція пройшла швидко: серед евакуйованих були й ті, хто не міг рухатися самостійно.

Санітарна авіація ГУР працює щодня та рятує життя не лише військових, а й цивільних. У 2023 році студенти Київської школи економіки запустили кампанію Donate to Evacuate для збору коштів на гелікоптери. Один із них повністю профінансувала Фундація Олени Зеленської.

1 березня цього року авіація ГУР за запитом СБУ терміново доправила з Запоріжжя до Києва тяжкохвору дівчинку, яка вже за кілька годин була в лікарні.

Від початку бойової роботи санітарної авіації ГУР було врятовано понад 600 життів військових та цивільних.

Фото: ГУР

