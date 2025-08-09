РФ не має бути винагороджена: Сибіга про заяву Трампа щодо обміну територіями
Україні потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком РФ, який базується на міжнародному праві та повазі до її кордонів. А Москва не має бути винагороджена за те, що розв’язала війну.
Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X.
Заява Сибіги про справедливий мир для України
– Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності і кордонів, визначених нашою Конституцією. Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни, – написав Сибіга.
Міністр додав, що, попри зусилля США та постійну готовність України досягти миру, Росія продовжує тероризувати цивільних, ігнорувати встановлені дедлайни і не виявляє справжнього інтересу до закінчення війни.
Сибіга наголосив, що Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу і реальних рішень, узгоджених разом з Україною, з повагою до волі нашого народу.
– Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і міцного миру, – підсумував він.
Що передувало
8 серпня президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами заявив, що в угоді щодо війни Росії проти України варто очікувати обмін територіями.
Він також додав, що 15 серпня на Алясці відбудеться його зустріч із диктатором Володимиром Путіним.
У ранковому зверненні 9 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що хоч майбутня зустріч Трампа та Путіна відбудеться на Алясці – все одно жодні рішення без українців не увалюватимуться.
Глава держави наголосив, що українське територіальне питання закріплене в Конституції України й українці не будуть дарувати землю російським окупантам.