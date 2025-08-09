РФ не має бути винагороджена: Сибіга про заяву Трампа щодо обміну територіями

Україні потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком РФ, який базується на міжнародному праві та повазі до її кордонів. А Москва не має бути винагороджена за те, що розв’язала війну.

Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X.

Заява Сибіги про справедливий мир для України

– Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності і кордонів, визначених нашою Конституцією. Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни, – написав Сибіга.

Міністр додав, що, попри зусилля США та постійну готовність України досягти миру, Росія продовжує тероризувати цивільних, ігнорувати встановлені дедлайни і не виявляє справжнього інтересу до закінчення війни.

Зараз дивляться

Сибіга наголосив, що Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу і реальних рішень, узгоджених разом з Україною, з повагою до волі нашого народу.

– Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і міцного миру, – підсумував він.

Що передувало

8 серпня президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами заявив, що в угоді щодо війни Росії проти України варто очікувати обмін територіями.

Він також додав, що 15 серпня на Алясці відбудеться його зустріч із диктатором Володимиром Путіним.

У ранковому зверненні 9 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що хоч майбутня зустріч Трампа та Путіна відбудеться на Алясці – все одно жодні рішення без українців не увалюватимуться.

Глава держави наголосив, що українське територіальне питання закріплене в Конституції України й українці не будуть дарувати землю російським окупантам.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.