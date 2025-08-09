В Одесі звільнили інспектора, який виїхав за кордон попри заборону

Патрульна поліція Одеської області підтвердила, що правоохоронець, про якого в медіа з’явилася інформація щодо незаконного перетину державного кордону, більше не працює в поліції.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Патрульний з Одещини втік за кордон: що відомо

— Зазначений у публікації громадянин наразі звільнений зі служби в поліції — з посади інспектора, — йдеться в заяві відомства.

У поліції уточнили, що під час виїзду з України він не обіймав посаду заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував ці обов’язки у минулому, задовго до інциденту.

Зараз дивляться

Правоохоронці наголосили, що екс-патрульний відповідатиме за свої дії згідно з чинним законодавством, та закликали медіа й громадськість довіряти перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби, із початку 2022 року український кордон незаконно перетнули 44,9 тис. осіб, ще майже 30 тис. осіб було затримано під час спроби незаконного перетину кордону.

Органи досудового розслідування порушили понад 7 тис. кримінальних справ, пов’язаних з незаконним перетином кордону. Водночас, реальних вироків було трохи більше 400.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.