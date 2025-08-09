Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 9 серпня: ЗСУ знищили майже 1000 окупантів та 41 артсистему
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували майже 1000 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 9 серпня 2025
- особового складу – близько 1 062 290 (+940) осіб,
- танків – 11088 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 23103 (+1) од,
- артилерійських систем – 31273 (+41) од,
- РСЗВ – 1456 од,
- засобів ППО – 1204 (+1) од,
- літаків – 421 од,
- гелікоптерів – 340 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 315 (+147) од,
- крилаті ракети – 3555 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 856 (+125) од,
- спеціальної техніки – 3936 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 263-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
