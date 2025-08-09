Втрати ворога на 9 серпня: ЗСУ знищили майже 1000 окупантів та 41 артсистему

Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували майже 1000 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 9 серпня 2025

особового складу – близько 1 062 290 (+940) осіб,

танків – 11088 (+5) од,

бойових броньованих машин – 23103 (+1) од,

артилерійських систем – 31273 (+41) од,

РСЗВ – 1456 од,

засобів ППО – 1204 (+1) од,

літаків – 421 од,

гелікоптерів – 340 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 315 (+147) од,

крилаті ракети – 3555 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводні човни – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 856 (+125) од,

спеціальної техніки – 3936 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 263-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

