Як повернутися на службу з СЗЧ: Міноборони нагадує порядок дій

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 10 травня поточного року, можуть поновити службу до 30 серпня за спрощеною процедурою через мобільний застосунок Армія+.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Процедура займає лише 5 хвилин через застосунок

Військовослужбовець через застосунок Армія+ подає рапорт, заповнення якого займає приблизно п’ять хвилин.

Зараз дивляться

Головне управління Військової служби правопорядку отримує рапорт та зв’язується з людиною за контактним номером телефону для підтвердження даних.

Після погодження рапорту військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до обраного відділу ВСП.

Там оформлять документи, зроблять припис або допоможуть безпечно дістатися до однієї з резервних військових частин.

— Командир батальйону резерву має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії військового, – зазначає Міністерство оборони України.

Після поновлення на службі в резервній частині можна подати рапорт на зміну місця служби.

Для цього в застосунку на питання “Чому бажаєте змінити частину” потрібно вибрати пункт “Повертаюсь на службу після СЗЧ”.

До рапорту додається рекомендаційний лист від військової частини, де військовослужбовець бажає проходити службу, з зазначенням поточної посади в батальйоні резерву.

Також потрібно додати довідку про те, що СЗЧ здійснено вперше.

У Міноборони наголошують, що військові, які здійснили СЗЧ після 10 травня, зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі триватиме місяці.

Спрощена процедура діє виключно для тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року.

Нагадаємо, що самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення військовослужбовця без поважних причин, є кримінальним злочином за статтею 407 Кримінального кодексу України.

Покарання залежить від обставин:

за перше порушення можливий арешт до 10 діб, а за повторне — до 15 діб;

під час зборів передбачено штраф від 8 500 до 17 000 грн або арешт до 10 діб.

У період особливого стану штрафи зростають до 17–34 тис. грн, арешт — до 15 діб.

Якщо відсутність триває понад три доби до місяця, передбачено тримання в дисциплінарному батальйоні до двох років або до трьох років позбавлення волі.

Відсутність понад 10 діб (або повторне порушення) карається штрафом до 68 тис. грн, службовими обмеженнями або позбавленням волі до трьох років.

Відсутність понад місяць — позбавлення волі від двох до п’яти років, а в умовах особливого періоду — від трьох до семи років.

У воєнний стан чи бойовій обстановці покарання — від п’яти до 10 років позбавлення волі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.