Карта бойових дій на 10 серпня 2025 – ситуація на фронті

Минулої доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень.

Ворог атакував Україну шістьма ракетами та скинув 146 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог здійснив 6 157 обстрілів, з них 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 910 дронів-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 10 серпня 2025

Ситуація в Україні на 10 серпня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районі Вовчанська та в бік Колодязного та Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість ворожих атак поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська й Ковалівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази поблизу населених пунктів Колодязі, Діброва, Новий Мир, Карпівка та у напрямку населених пунктів Ольгівка, Григорівка, Серебрянка, Шандриголове.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Переїзне та в бік Сіверська.

На Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Диліївки, Щербинівки, Торецька, Русиного Яри та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 43 штурмів біля Полтавки, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Лисівки, Сухого Яра, Удачного, Дачного та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 20 атак поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та в бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог три рази штурмував у районах Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог шість разів намагався просунутися. Без успіху.

Втрати ворога у війні на 10 серпня 2025

особового складу – близько 1 063 240 (+950) осіб,

танків – 11 089 (+1) од,

бойових броньованих машин – 23 107 (+4) од,

артилерійських систем – 31 343 (+70) од,

РСЗВ – 1460 (+4) од,

засобів ППО – 1204 од,

літаків – 421 од,

гелікоптерів – 340 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 455 (+140) од,

крилатих ракет – 3556 (+1) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 982 (+126) од,

спеціальної техніки – 3936 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 264-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

