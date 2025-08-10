Ні Україна, ні РФ не будуть задоволені: Венс про врегулювання війни

Ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти сторони за посередництва США.

Таку думку в інтерв’ю Fox News висловив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Венс про закінчення війни в Україні

Як зауважив Венс, в його очах закінчення війни виглядає дуже непростим.

– Якщо ви візьмете нинішню лінію зіткнення між Росією та Україною і спробуєте знайти якесь врегулювання шляхом переговорів, яке влаштує і українців, і росіян, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства, то це не зробить нікого надто щасливим, – сказав він. І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою, будуть незадоволені цим, але я не думаю, що ви можете сісти і провести ці переговори без лідерства Дональда Трампа, – сказав Венс.

Крім того, Венс переповів свою ранкову розмову з Трампом, зауваживши, що, “можливо, це спрацює, можливо, ні, але це варте зусиль, це варте того, щоб спробувати, і ми будемо продовжувати використовувати дипломатичний вплив, президента США, щоб досягти і покласти край цьому конфлікту”.

До того ж, Джей Ді Венс не думає, що зустріч Зеленського з кремлівським диктатором Володимиром Путіним до зустрічі останнього з американським лідером Дональдом Трампом була б продуктивною.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна має відбутися 15 серпня в американському штаті Аляска.

Як повідомляли медіа, США і РФ нібито мають намір досягти домовленості про закінчення війни в Україні, і є ризик, що частина окупованих територій буде закріплено за Росією.

Зеленський зазначив, що “відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України”.

Венс повідомляв, що США працюють над зустріччю Зеленського та Путіна.

