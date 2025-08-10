Штурми малими групами: Трегубов розповів про тактику ворога під Покровськом

Найбільша активність російських військ зараз спостерігається на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Противник змінив тактику та почав активно застосовувати малі піхотні групи, намагаючись прорвати оборону України.

Про це 10 серпня в ефірі Суспільне. Студія розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов.

РФ активізувала піхотні атаки на східному фронті: що відомо

На Покровському напрямку ворог залучає мінімум бронетехніки, але значні сили особового складу, особливо на схід та північ від міста. Малі групи піхоти діють за рахунок швидкості, непомітності або раптових проникнень у позиції ЗСУ, а після прориву першої лінії намагаються чинити хаос у тилу.

Зараз дивляться

У самому Покровську ситуація контрольована, але в населених пунктах навколо міста, в радіусі близько 5 км, тривають інтенсивні бої.

– У місто Покровськ безпосередньо вони і не йдуть. Там кілька разів з’являлися малі групи, але це саме той випадок, коли з’являлися маленькі групи робити малу шкоду. Там не стояло питання про захопити якийсь район, місце, чи якусь важливу будівлю, чи якусь точку статичного значення. Ні. Там йшлося про те, що залізли там, почали стріляти по українським дронщикам. Потім прийшли українські сили, і їх там знищили. А от якщо говорити про маленькі містечка та селища по периметру міста Покровськ десь в зоні 5 км і далі, ось там зараз створюється значно більше пекла, – сказав Трегубов.

На Лиманському напрямку тривають активні зіткнення в Серебрянському лісництві. За словами Трегубова, за останню добу там зафіксовано понад 30 бойових контактів, що значно перевищує показники попередніх місяців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.