Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
Сибіга застеріг союзників від будь-яких поступок Росії

Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що будь-які поступки Росії лише провокують нові акти агресії.

Про це він написав у соцмережі X.

Сибіга закликав не задобрювати Москву поступками: що відомо

Міністр зазначив, що агресора неможливо зупинити подарунками чи винагородами.

— Жодних винагород чи подарунків агресору, щоб задобрити його. Тільки сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну. Кожна поступка провокує подальшу агресію. Саме тому Україна твердо стоїть на своїх принципах та цінностях, — підкреслив Сибіга.

Він додав, що Україна разом із партнерами зі США та Європи залишається відданою ідеї справедливого та міцного миру, заснованого на Статуті ООН та нормах міжнародного права.

Нагадаємо, європейські країни та Україна підготували контрпропозицію щодо припинення вогню, яку вважають можливою основою для майбутніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним.

Також Білий дім розглядає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску.

Раніше глава британського МЗС Девід Леммі заявив, що підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною. Зеленський зазначив, що зустріч була конструктивною та дозволила врахувати як аргументи України, так і потенційні ризики.

