Павло Гвозденко, Заступник командира окремого загону безпілотних систем Тайфун Національної гвардії України
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат
Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ
Важка ситуація біля Покровська, ураження 5 літаків РФ у Саках, анонс зустрічі Трампа з Путіним: головне за тиждень
Останнього тижня на фронті найгарячішою точкою залишався Покровський напрямок. Активні бої точилися на Торецькому, Лиманському та Запорізькому напрямках. Армія Росії завдала ударів по мосту в Херсоні, який веде до мікрорайону Корабел, проте у ЗСУ вважають малоймовірною висадку окупантів.
Сили оборони України завдали серії ударів по цілях у Росії та тимчасово окупованому Криму. Уражено нафтопереробні заводи, склади пального, військову техніку, а також п’ять літаків на аеродромі Саки.
РФ атакувала компресорну станцію на Одещині, що є частиною Трансбалканського газопроводу, яким транспортується газ із США та Азербайджану. Союзники запустили новий механізм допомоги Україні PURL, перший пакет якої профінансували Нідерланди, Швеція, Норвегія та Данія.
Президент США Дональд Трамп після завершення встановленого ним дедлайну анонсував зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Президент Володимир Зеленський після цього підтвердив, що Україна не піде на територіальні поступки.
Факти ICTV з’ясували, як змінювалася ситуація на фронті в Україні з 1 до 8 серпня, на яких напрямках російські війська чинили найбільший тиск протягом тижня та які важливі події відбулися у світі.
- Ситуація на фронті за останній тиждень
- Операції України у РФ та окупованому Криму
- Удар по компресорній станції на Одещині
- Допомога Україні від союзників за новим механізмом
- Дедлайн Трампа для Путіна і анонс зустрічі на Алясці
Ситуація на фронті за останній тиждень
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, окупанти проводять наступальні дії північно-східніше Покровська Донецької області, але російські солдати там знаходять лише свою смерть.
У Генштабі наголосили, що стримують армію РФ навколо Покровсько-Мирноградської агломерації, де противник вже понад рік безрезультатно намагається витіснити звідти ЗСУ.
Загалом на Покровському напрямку окупанти намагалися просунутися до позицій українських захисників у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, у напрямку Козацького, Дорожнього, Новопавлівки.
Речник ОСУВ Дніпро Віктор Трегубов наголосив, що ситуація на Покровському напрямку є найважчою протягом останнього року. За його словами, окупанти намагаються наступати з двох напрямків, відрізати місто з двох напрямків одночасно – з південного заходу та з північного сходу, щоб ускладнити логістику для ЗСУ.
Як зазначають у Генштабі, на Торецькому напрямку російські війська протягом тижня здійснювали атаки у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр, у бік Плещіївки та Білої Гори.
На Лиманському напрямку армія РФ не залишала спроб атакувати шість разів поблизу Карпівки, у напрямку населених пунктів Григорівка, Серебрянка та Шандриголове, наголошують у Генштабі ЗСУ.
На Новопавлівському напрямку РФ не залишала спроб просуватися біля Вільного Поля, Маліївки, Темирівки, у бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха та Толстой.
Заступник командира окремого загону безпілотних систем Тайфун Національної гвардії України Павло Гвозденко заявив Фактам ICTV, що останніми тижнями ситуація на Запорізькому напрямку залишається досить динамічною.
Локальні штурмові дії з боку противника тривають. Переважно війська РФ обстрілюють Біленьке, Новоолександрівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, сказав він.
– Саме ці населені пункти наразі зазнають найбільшого ударного навантаження – від авіаударів, артилерії, штурмових дронів і постійного вогневого тиску. Ми фіксуємо спроби ворога вести розвідку боєм, тестувати стійкість наших позицій, час від часу просуватися піхотними групами з бронетехнікою під прикриттям щільного артилерійського вогню, – наголосив Гвозденко.
Ефективність цих дій залишається низькою – українська оборона добре організована, динамічна і гнучка. Сили оборони не просто стримують атаки, а завдають противнику суттєвих втрат кожного разу, коли він намагається наступати, стверджує заступник командира. Високою залишається інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів і застосування авіації, зокрема планувальних авіабомб.
– Але завдяки мобільності, грамотному маскуванню та глибокій взаємодії між підрозділами ми успішно тримаємо лінію й не даємо ворогу закріпитися. Безперечно, найбільш ефективним і масовим засобом у сучасній війні залишаються FPV-дрони, – сказав Гвозденко.
За його словами, у 2025 році спостерігається серйозний технологічний прорив у цій сфері:
- на полі бою активно застосовуються FPV-дрони з керуванням через оптоволоконний кабель, що забезпечує захист від РЕБ;
- з’явилися дрони з елементами штучного інтелекту, а також “безпілотники-матки”, які доставляють на собі кілька FPV-дронів і випускають їх в міру наближення до цілей.
Широко використовуються важкі дрони-бомбери та ударні літаки-камікадзе, які можуть нести значне бойове навантаження. Розвідка та коригування вогню здійснюється як дронами літакового типу, так і класичними коптерами – такими як Mavic, Matrice чи Autel, наголосив український військовослужбовець.
Він звернув увагу, що дрони сьогодні виконують критично важливі завдання на передовій. Вони не лише знищують цілі, а й:
- здійснюють точкові нічні удари;
- перехоплюють ворожі дрони;
- забезпечують логістику – доставлення медикаментів, води та боєкомплекту.
– Тактика їхнього використання суттєво ускладнилася – все частіше застосовуються комбіновані удари, дрони діють групами, синхронно з артилерією або іншими екіпажами. Війна вже стала війною безпілотних систем – і в повітрі, і на землі, – переконаний Гвозденко.
Проте ворог також надзвичайно активно застосовує дрони на всіх рівнях – від стратегічного до тактичного. Це включає розвідку, коригування артилерійського вогню, удари FPV-дронами та дронами-камікадзе. Масовість і агресивність застосування – безпрецедентні, стверджує заступник командира ОЗ БССП Тайфун.
За словами Гвозденка, у російських військ налагоджене потужне виробництво, зокрема FPV-дронів, тому українські захисники постійно бачать результати цієї індустріалізації на фронті.
Особливої загрози набули:
- нічні FPV-дрони з тепловізійною оптикою – ускладнюють нічну роботу підрозділів;
- дрони у засідках – ворог навчився чекати з ударом у найнеочікуваніший момент;
- літаки-камікадзе типу Молния з бойовою частиною до 9 кг;
- Shahed – раніше переважно стратегічна зброя, але тепер активно використовуються і на тактичному рівні.
– Ми не лише захищаємося, а й активно протидіємо – працюють FPV-перехоплювачі, мобільні групи радіоелектронної боротьби, нарощуються спроможності нашої ППО на малих висотах. Це постійне протистояння у повітрі – і в цьому протистоянні інтелект, креативність та адаптивність мають не менше значення, ніж техніка, – вважає він.
Заступник командира ОЗ БССП Тайфун не має сумнівів, що впровадження бойових наземних роботизованих платформ – це не далеке майбутнє, а сьогодення. Це практична потреба, яка вже реалізується на полі бою.
– Ми ризикуємо життям саперів, операторів ПТРК і ПЗРК, виконуючи завдання в зоні дії ворожих дронів і артилерії. Якщо ці функції можуть виконати безпілотні машини – їх треба застосовувати, – переконаний він.
Як зазначив Гвозденко, вже є позитивний досвід використання таких систем – наземні роботи, які перевозять боєкомплект, евакуюють поранених, несуть кулемети, гранатомети або навіть ПЗРК. Вони дозволяють діяти точково, автономно та без ризику для особового складу. Особливо в умовах дронового нагляду, коли кожен вихід з укриття – це небезпека.
На його думку, в сфері безпілотних технологій найближчим часом вирішальне значення матимуть:
- автономні дрони зі штучним інтелектом;
- рої FPV-дронів, що діють координовано за єдиним алгоритмом;
- дрони-перехоплювачі, які спеціально створені для боротьби з ворожими БпЛА;
- автономні дрони-камікадзе, здатні діяти навіть без зв’язку з оператором, в умовах РЕБ;
- електромагнітні системи ураження, що виводять з ладу електроніку противника без фізичного контакту;
- лазерні системи ППО.
– Майбутнє – за системним підходом. Лише повна інтеграція дронів, наземної робототехніки, систем ППО, РЕБ і спеціалізованих команд управління дозволить досягти переваги над чисельним і добре оснащеним, але часто шаблонно діючим ворогом. У війні майбутнього перемагає не лише той, у кого більше зброї – а той, хто мислить і діє швидше, використовуючи при цьому максимально сучасні та відносно недорогі технології, – наголосив Павло Гвозденко.
Крім цього, російські війська посилили обстріли по Херсону та завдали ударів по мосту, який веде до мікрорайону Корабел. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав жителів Острова евакуюватися до інших районів.
Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин вважає дуже сумнівною можливість висадки окупантів у Корабельному районі Херсону. За його словами, тоді росіяни мають подолати кілька водних проток, але Сили оборони запобігають таким діям окупантів.
Як стверджує Волошин, українські захисники працюють по всіх штурмових і форсувальних групах, які війська РФ намагаються запустити на берег.
Операції України у РФ та окупованому Криму
Протягом останнього тижня Сили оборони України завдали успішних ударів по низці важливих об’єктів на території Росії.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в ніч на 2 серпня відбулося влучання по Рязанському та Новокуйбешивському нафтопереробних заводах, атаковано базу пально-мастильних матеріалів Анна нафтопродукт у Воронезькій області Росії.
Удару також зазнало підприємство АТ Пензське виробниче об’єднання Електроприлад, що займається виготовленням захищених телекомунікаційних систем, засобів криптографічного зв’язку і друкованих плат, які використовуються у військовій техніці.
У цю ніч ціллю українських далекобійних дронів став військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, внаслідок чого уражено місця зберігання та запуску Shahed, які атакують Україну, повідомили у СБУ.
У ніч на 3 серпня ударні безпілотники атакували Нижньогородську область. Як стало відомо, під увагою дронів опинився нафтопереробний завод у Кстово, після чого спалахнула масштабна пожежа на НПЗ.
У ту ж ніч вдалося паралізувати роботу місцевого аеропорту Сочі, де розміщувалася армійська авіація, завдяки ураженню паливно-заправного комплексу.
Ввечері 4 серпня у Силах безпілотних систем ЗСУ офіційно підтвердили атаку на нафтобазу Роснефть-Кубаньнефтепродукт в російському Адлері.
У ніч на 5 серпня у Ростовській області РФ спалахнула пожежа на території залізничної станції Тацинська після удару дронами. Згодом безпілотники вдруге за добу атакували станцію, на якій розміщувалися вантажні цистерни.
Через два дні, 7 серпня, загорівся Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії після атаки ударних дронів.
Крім операцій на території Росії, Сили оборони України цього тижня відзначилися у тимчасово окупованому Криму.
У ніч на 4 серпня внаслідок атаки дронами уражено п’ять винищувачів на аеродромі Саки, який є ключовою авіабазою РФ для операцій у Чорному морі. У СБУ звітували, що знищено літак Су-30СМ, один – пошкоджено, ще три Су-24 потрапили під удар.
Вночі 7 серпня дрони Головного управління розвідки Міноборони України успішно уразили ворожий десантний катер і знищили кілька російських радіолокаційних станцій на Кримському півострові.
Після зустрічі з військовими президент Володимир Зеленський заявив, що Україна визначила пріоритети для ударів по території Росії. Глава держави погодив деякі операції Служби безпеки України за підсумками розмови з главою СБУ Василем Малюком.
Удар по компресорній станції на Одещині
У ніч проти 6 серпня Росія здійснила прицільну атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України, розташовану в Одеській області поблизу кордону з Румунією, поінформувало Міністерство енергетики.
Ця станція є важливою ланкою газотранспортного маршруту, який з’єднує грецькі LNG-термінали з українськими підземними сховищами газу через Трансбалканський газопровід.
Цей маршрут забезпечує надходження газу з півдня, проходячи територіями Туреччини, Болгарії, Румунії та Молдови до України. Саме цим шляхом уже транспортувався скраплений природний газ зі США та пробні обсяги газу з Азербайджану.
Атаку було здійснено десятками російських ударних безпілотників, які завдали шкоди обладнанню, що забезпечує ці постачання.
За словами міністра енергетики Світлани Гринчук, ця атака є навмисним ударом по цивільній енергетичній інфраструктурі, спрямованим проти співпраці України з Азербайджаном, США та європейськими державами.
На її думку, якщо світ дозволить Росії безкарно знищувати енергетичну інфраструктуру та газові маршрути, то жоден об’єкт у Європі не може вважатися захищеним. Безкарність лише посилює терористичні дії, переконана Гринчук.
Вона зазначила, що масштабна атака на критично важливу компресорну станцію має стати сигналом для Європи, яка має намір до 2027 року повністю відмовитись від російського газу. За її словами, Москва робитиме все можливе, щоб підірвати енергетичну незалежність європейських країн і знищити альтернативні шляхи постачання.
Допомога Україні від союзників за новим механізмом
США та НАТО запустили новий формат підтримки України – ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, цей механізм передбачає створення списку необхідного озброєння та боєприпасів на підставі запитів України, погоджених із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR).
Допомога надаватиметься регулярно у вигляді нових пакетів через добровільні внески. Координація постачання здійснюватиметься НАТО, зокрема через наявні структури, такі як NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).
Фінансування першого пакета допомоги забезпечили Нідерланди – йдеться про €500 млн, які спрямують на придбання американського озброєння, включаючи ракети для систем Patriot.
Окрім того, Швеція, Норвегія та Данія (три країни НАТО) виділили на підтримку ініціативи $486 млн.
Дедлайн Трампа для Путіна і анонс зустрічі на Алясці
Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення кількох можливих форматів переговорів для досягнення миру – двох двосторонніх і одного тристороннього.
Він наголосив, що Київ готовий до зустрічей і очікує аналогічної готовності від Москви, адже настав час завершувати війну.
6 серпня спецпредставник США Стів Віткофф провів у Кремлі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним – за два дні до закінчення терміну, який президент США Дональд Трамп відвів для укладання мирної угоди або запровадження нових санкцій.
Вже 8 серпня Трамп оголосив про майбутню зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня, однак додаткових обмежень проти Росії Вашингтон поки не запроваджував. Водночас президент США заявив, що в угоді щодо України нібито варто очікувати обмін територіями.
Керівник Центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що дійсно українська держава підходить до дуже складного і непростого вибору.
– Український народ чинить спротив. Звичайно, що українському народу ухвалювати рішення. Про це чітко заявив верховний головнокомандувач ЗСУ президент України Володимир Зеленський, який сказав про те, що не буде жодних територіальних поступок. Україна не віддає території, і відповідь на це все є в українській Конституції, – зазначив він.
На думку Мусієнка, важко та складно уявити ухвалення рішення про будь-які територіальні поступки, навіть теоретичні, без проведення всенародного референдуму. Він зазначив, що практично нереально організувати його в умовах воєнного стану.
– Треба розуміти, що є такі реалії, обійти їх доволі таки складно. Серпень буде для нас дуже складним і непростим. Зокрема, через те, що посилиться тиск не лише агресора, який продовжує обстріли. І не тільки через те, що ворог чинитиме терор і тиснутиме на фронті, намагаючись просунутися далі. Ситуація складна, – припустив експерт.
Мусієнко зазначив, що перебіг подій для України ускладнюватиметься тим, що скоріш за все варто чекати того, що американська допомога може бути призупинена.
– Нагадайте мені, будь ласка, в який раз Трамп рятує Путіна? Вони ж рятують Росію, тому що припинення вогню Путіну потрібно не менше, ніж Україні, – переконаний він.
За словами Мусієнка, коли кажуть про те, що Росія сильна та може прориватися, то багато в чому це лише картинка. Наразі ситуація погіршується для Росії в економіці, доходи впали від продажу нафти та газу на 28%, порівняно з 2024 роком. За його словами, інфляція зростає, Центробанк РФ не справляється, також фіксується економічний спад.
Він звернув увагу, що Індія поступово відмовляється від торгівлі з Росією, натомість веде переговори про збільшення закупівлі озброєнь у США.
– Росія зазнає втрат великими темпами. Їх дуже непокоять наші Deep Strike. Удари по російській території, особливо по НПЗ, військовій промисловості, інших об’єктах та диверсії, які відбуваються на території РФ. Це все так чи інакше веде до ослаблення ворога. Певним чином зараз Путіну це потрібно не менше, – переконаний Мусієнко.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко звернув увагу, що Путін продовжує вдавати, нібито він може говорити про Україну без України. Так само в один день російський диктатор вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії – це спосіб мислення, переконаний Коваленко.
– Але Росія – це вже давно країна обмеженої субʼєктності, повністю залежна від продажу енергоресурсів на Глобальний південь, від зброї та боєприпасів КНДР, чужих технологій і схем з обходу санкцій, – наголосив він.
На думку Коваленка, такі точно не є рівнею ні США, ні Китаю, і гарантовано не вирішують нічого на пострадянському просторі, в Європі, на Кавказі чи Близькому Сході.
Водночас керівник Центру протидії дезінформації назвав жалюгідним бажання Путіна зробити світ, в якому Європа вирішує питання регіону не тільки з США, але і Російською Федерацією.