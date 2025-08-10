Важка ситуація біля Покровська, ураження 5 літаків РФ у Саках, анонс зустрічі Трампа з Путіним: головне за тиждень

Останнього тижня на фронті найгарячішою точкою залишався Покровський напрямок. Активні бої точилися на Торецькому, Лиманському та Запорізькому напрямках. Армія Росії завдала ударів по мосту в Херсоні, який веде до мікрорайону Корабел, проте у ЗСУ вважають малоймовірною висадку окупантів.

Сили оборони України завдали серії ударів по цілях у Росії та тимчасово окупованому Криму. Уражено нафтопереробні заводи, склади пального, військову техніку, а також п’ять літаків на аеродромі Саки.

РФ атакувала компресорну станцію на Одещині, що є частиною Трансбалканського газопроводу, яким транспортується газ із США та Азербайджану. Союзники запустили новий механізм допомоги Україні PURL, перший пакет якої профінансували Нідерланди, Швеція, Норвегія та Данія.

Президент США Дональд Трамп після завершення встановленого ним дедлайну анонсував зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Президент Володимир Зеленський після цього підтвердив, що Україна не піде на територіальні поступки.

Факти ICTV з’ясували, як змінювалася ситуація на фронті в Україні з 1 до 8 серпня, на яких напрямках російські війська чинили найбільший тиск протягом тижня та які важливі події відбулися у світі.

Ситуація на фронті за останній тиждень

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, окупанти проводять наступальні дії північно-східніше Покровська Донецької області, але російські солдати там знаходять лише свою смерть.

У Генштабі наголосили, що стримують армію РФ навколо Покровсько-Мирноградської агломерації, де противник вже понад рік безрезультатно намагається витіснити звідти ЗСУ.

Загалом на Покровському напрямку окупанти намагалися просунутися до позицій українських захисників у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, у напрямку Козацького, Дорожнього, Новопавлівки.