Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 10 серпня: за добу мінус 950 окупантів та 79 одиниць важкої техніки

російські танки
Фото: Getty Images

Втрати ворога у війні на 10 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 063 240 (+950) осіб,
  • танків – 11 089 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 107 (+4) од,
  • артилерійських систем – 31 343 (+70) од,
  • РСЗВ – 1460 (+4) од,
  • засобів ППО – 1204 од,
  • літаків – 421 од,
  • гелікоптерів – 340 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 455 (+140) од,
  • крилатих ракет – 3556 (+1) од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 982 (+126) од,
  • спеціальної техніки – 3936 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 264-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворога
