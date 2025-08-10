Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 10 серпня: за добу мінус 950 окупантів та 79 одиниць важкої техніки
Втрати ворога у війні на 10 серпня 2025
- особового складу – близько 1 063 240 (+950) осіб,
- танків – 11 089 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 107 (+4) од,
- артилерійських систем – 31 343 (+70) од,
- РСЗВ – 1460 (+4) од,
- засобів ППО – 1204 од,
- літаків – 421 од,
- гелікоптерів – 340 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 455 (+140) од,
- крилатих ракет – 3556 (+1) од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 982 (+126) од,
- спеціальної техніки – 3936 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 264-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
