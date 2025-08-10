Втрати ворога на 10 серпня: за добу мінус 950 окупантів та 79 одиниць важкої техніки

Втрати ворога у війні на 10 серпня 2025

особового складу – близько 1 063 240 (+950) осіб,

танків – 11 089 (+1) од,

бойових броньованих машин – 23 107 (+4) од,

артилерійських систем – 31 343 (+70) од,

РСЗВ – 1460 (+4) од,

засобів ППО – 1204 од,

літаків – 421 од,

гелікоптерів – 340 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 455 (+140) од,

крилатих ракет – 3556 (+1) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 982 (+126) од,

спеціальної техніки – 3936 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 264-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.