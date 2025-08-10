Жодні дедлайни не працюють, РФ не хоче зупиняти вбивства – Зеленський

Головне В Запоріжжі після ударів РФ надається допомога пораненим

У Запоріжжі медики, рятувальники та інші екстрені служби допомагають людям після удару росіян авіабомбами. Ворог бив по житлових кварталах, автовокзалу, клініці. Поранені отримають необхідну допомогу.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Росія не робить кроків до миру – потрібні санкції

– Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах – вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну, – наголосив президент.

Він додав, що Україна та партнери “чітко розуміємо загрози”, тому що Росія не робить жодного реального кроку до миру.

– Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна – сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку, – зазначив Зеленський.

Переговори з партнерами

За його словами, відбуваються постійні контакти з партнерами, усіма, “хто поважає міжнародне право”. Зокрема, сьогодні були розмови із прем’єр-міністром Швеції, президентом Казахстану, президентом Азербайджану, президентом Франції.

– Чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності України. Треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен, – наголосив президент.

Зеленський відзначив співпрацю з Азербайджаном. Сьогодні відбулася розмова з президентом Алієвим щодо російських ударів по енергетичних об’єктах, які пов’язують Україну та Азербайджан.

Глава держави підкреслив – очевидно, що ці удари – цілеспрямовані.

– І не тільки по цих об’єктах, а й по нашій співпраці. Для мене особливо цінно, що президент Азербайджану завірив… що ми продовжимо співпрацю попри будь-які виклики, – сказав Зеленський.

Президент додав, що кожного дня відбувається співпраця зі США, щоб досягти справжнього миру. Важливо не допустити, щоб Росія ввела в оману Америку.

– Вдячний за рішучість президента Трампа, спрямовану на припинення смертей у цій війні. Щодня гинуть люди, і єдина причина цього – прагнення Путіна продовжувати війну та маніпулювати кожним, із ким він взаємодіє, – додав президент.

Доповідь головкома Сирського

Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського, зокрема щодо ситуації на Сумщині.

– Продовжуємо витискати російські сили з нашої землі. Є потрібні результати. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають Україну, – нашу Сумщину, Харківщину, нашу Донеччину, Луганщину, наше Запоріжжя, нашу Херсонщину, – сказав президент.

За успішні дії на Сумщині відзначаю 33-й і 225-й окремі штурмові полки та воїнів Сил спеціальних операцій.

За стійкість і знищення окупантів на важливому й складному Покровському напрямку – 14-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії, 155-ту окрему механізовану бригаду, 1-й штурмовий полк, 2-й батальйон 92-ї окремої штурмової бригади та аеромобільний батальйон Сімдесятдев’ятки.

