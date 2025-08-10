На фронті загинув художник та військовий Давид Чичкан

На фронті загинув український художник Давид Чичкан. Він отримав поранення 8 серпня, коли відбивав атаку російської піхоти на Запорізькому напрямку. Наступного ранку його не стало.

На війні загинув художник Давид Чичкан

– Військовослужбовець отримав поранення, відбиваючи штурм російської піхоти на Запорізькому напрямку. Наступного ранку його серце зупинилося. Давиду було 39 років, – повідомили у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Друзі та колеги по службі згадують Давида як людину, яка відповідально ставилася до будь-якого завдання, яке було необхідно виконати. Він ніколи не ховався за чужими спинами чи власним соціальним статусом.

Завжди відкритий і щирий, Давид часто ділився з побратимами і посестрами глибокими роздумами про політику, етику та питання соціальної справедливості.

“Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням. Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель — величезна втрата для нас,” — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Давида Чичкана

Давид Чичкан народився 1986 року в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Давид – правнук Леоніда Чичкана, радянського художника-соцреаліста.

Він послідовно розвивав власну художню практику, спрямовану на соціальну та політичну критику.

Він розглядав мистецтво як інструмент для змін і підтримки робітничих класів. Своє творче покликання описував просто – він був “рисувальником”, який створював мистецтво в першу чергу для робітників.

Давид працював у різних медіа: графіка, плакат, живопис, вуличне мистецтво, перформанс і текст.

Попри те, що Давид не мав вищої мистецької освіти, він залишив вагомий слід у таких техніках, як графіка, живопис, стріт-арт та перформанс.

Чичкан був анархо-синдикалістом. Він виступав за децентралізацію та солідарність.

Через політичні погляди виставки Давида Чичкана неодноразово ставали об’єктом цензури та вандалізму.

Його виставка Втрачена можливість 2017 року була присвячена війні та подіям після Майдану в Україні. Експозиція відкрилася 2 лютого, однак вже 7 лютого невідомі особи розгромили роботи та пошкодили виставкові матеріали.

Втрачена можливість була повторно відкрита 12 лютого.

Фото: Комітет гуманітарної та інформаційної політики

