Окупанти відновили механізовані штурми на півдні Запоріжжя – Волошин

Головне 10 серпня росіяни на бронетехніці намагалися штурмувати позиції ЗСУ у напрямку Малої Токмачки.

Підрозділи Сил оборони успішно відбили ворожу атаку, ліквідувавши понад 30 російських військових.

10 серпня ворог штурмував позиції Сил оборони у напрямку Новоданилівки.

11 серпня ворог продовжив свої атаки.

Росіяни збільшили кількість ударів FPV-дронами та некерованими ракетами.

Російські окупаційні війська відновили штурми з використанням броньованої техніки та мотоциклів на Запоріжжі, зокрема у напрямку населених пунктів Мала Токмачка та Новоданилівка.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.

Поновлення штурмів на півдні Запорізької області

За словами Волошина, минула доба на південному напрямку була доволі напруженою, адже росіяни намагалися штурмувати на танках та бронетехніці у напрямку населеного пункту Мала Токмачка.

– А також ворог відновив штурми із застосуванням мотоциклів. Залучалися танк, БМП, інші бронемашини, чотири багі та мотоцикли, а також декілька десятків людей особового складу, – зазначив речник.

Українські підрозділи успішно відбили ворожу атаку: знищили танк, чотири багі й мотоцикл, пошкодили бойові машини, а також ліквідували понад 30 осіб живої сили противника.

Крім того, у зоні відповідальності Сили оборони знищили ЗРК Бук.

Штурми ворога біля Новоданилівки

За словами Владислава Волошина, 10 серпня після восьмої години вечора росіяни на мотоциклах із трьох напрямків намагалися штурмувати позиції ЗСУ біля Новоданилівки.

– На півдні декілька тижнів противник не застосовував бронетехніку, дуже зрідка застосовував мотоцикли, а вчора і сьогодні він застосовує і бронетехніку, і мотоцикли, і багі, зокрема в напрямку Малої Токмачки і Новоданилівки. Крім того, у Малій Токмачці противник застосовував бронетехніку ще й під прикриттям штурмової авіації, – розповів Волошин.

У понеділок, 11 серпня, російські військові знову намагаються штурмувати на мотоциклах у напрямку Новоандріївки.

За словами речника Владислава Волошина, загарбники на 36% збільшили кількість штурмів.

Рекордні удари дронами, артилерії та з авіації

За словами Волошина, минулої доби зафіксовано рекордну кількість використання ворогом дронів-камікадзе – 715 ударів: на Херсонщині – 365, на Запоріжжі – 342.

Також військові зафіксували найбільшу за останній час кількість артобстрілів – 263 (ворог використав 1 250 боєприпасів).

Владислав Волошин розповів, що на 30% збільшилася кількість ударів FPV-дронами і на 24% ворог збільшив кількість застосувань некерованих авіаційних ракет.

– Наприклад, учора було 670 (FPV-дронів, – Ред.), за цю добу – вже 715, а до того ми нараховували приблизно 370-400 дронів, – додав Волошин.

Також зафіксовано 57 обстрілів (артилерія, FPV-дрони, скиди) населених пунктів – найбільшу кількість за останній час. Лише по Херсону було 10 ударів, з яких п’ять – це артилерія.

А по населеному пункту Вищетарасівка на Запоріжжі ворог гатив 19 разів.

Джерело : Укрінформ

