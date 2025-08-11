По 7 млн бойовим батальйонам та спрощене списання майна: Сирський про рішення Ставки

Збройні сили України отримають додаткове фінансування з державного бюджету. Кожна бригада матиме по 7 млн грн на кожен батальйон, який безпосередньо бере участь у бойових діях.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час чергового засідання Ставки.

Збільшення фінансування Збройних сил

– Наші бойові підрозділи стануть сильнішими, отримавши додаткові кошти з державного бюджету. За дорученням президента, кожна бригада отримає плюс 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях, – заявив він.

Сирський наголосив, що в армії також скорочуватиметься зайва бюрократія.

Зокрема, буде вдосконалено та спрощено процедуру нагородження військових, які заслужили найвищі відзнаки.

На Ставці також погодили необхідність скорочення та цифровізації процесу списання майна. Найближчим часом уряд має внести зміни до відповідних нормативних документів.

Головнокомандувач доповів про поточну оперативну ситуацію на фронті.

– Важко. Але противника стримуємо. На Сумському напрямку ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед, у звільненні української землі, – зазначив Сирський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 11 серпня, відбулося засідання Ставки, на якому, зокрема, розглянули питання фінансування бригад та придбання необхідної техніки для військових.

