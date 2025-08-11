Події ночі 11 серпня: атака дронів на Україну та вибухи в російському Арзамасі

На кінець минулої доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Вночі РФ атакувала Україну дронами.

Ударні безпілотники навідалися й до Росії – у місті Арзамас пролунали вибухи.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Атака дронів на Україну

Вночі групи Шахедів Повітряні сили зафіксували над Сумщиною, також на Донеччині та Дніпропетровщині. Російський ворог атакував Сумщину ще й керованими авіабомбами.

У ніч на 11 серпня сили ППО у небі над Миколаївщиною знешкодили два БпЛА типу Shahed 131/136.

У Біленькому Запорізького району 66-річна жінка дістала поранення внаслідок удару російського FPV-дрона по приватному будинку. Будівля пошкоджена.

Атака на Херсонщину

Вночі російські військові дроном атакували цивільну автівку неподалік села Крутий Яр на Херсонщині. Внаслідок удару 34-річна жінка дістала вибухову травму, забої ноги та руки.

Постраждала лікуватиметься амбулаторно.

Землетрус у Туреччині

10 серпня у турецькій провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1, а також зафіксували ще шість поштовхів від 3,5 до 4,6 бала. Повідомляється про руйнування щонайменше 16 будівель.

За інформацією влади, щонайменше 29 людей дістали поранення, одна людина загинула.

Епіцентр підземних поштовхів був у місті Синдирги, проте землетрус відчувалися й у Стамбулі – за 200 км.

Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод

На світанку 11 серпня у російському місті Арзамас Нижньогородської області пролунали вибухи. За словами місцевих, у небі бачили ударні дрони.

Повітряна атака почалася близько 03:55 – згодом пролунало три хлопки й один потужний вибух. За словами очевидців, вибухів нарахували від 4 до 7.

Згодом у Telegram-каналах почали повідомляти про влучання дронів у Арзамаський приладобудівний завод. Там фіксується дим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 265-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.