ВАКС не відсторонив главу АМКУ Кириленка від посади

Судді Вищого антикорупційного суду відмовилися відсторонити від посади главу Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні.

Про це повідомляє антикорупційна громадська організація Transparency International Ukraine.

Суд не відсторонив Кириленка від посади глави АКМУ

В організації зазначають, що судді ВАКС відмовилися відсторонити від посади главу АМКУ Павла Кириленка.

Водночас колегія суддів поклала на нього додаткові обовʼязки до 11 жовтня як на обвинуваченого.

Серед них – утримання від спілкування з визначеними свідками. Крім цього, Кириленку не можна відлучатися за межі України без дозволу суду.

На початку червня НАБУ і САП повідомили підозру керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

За інформацією слідства, його підозрюють у недекларуванні численного майна. Водночас підозру оголошено його дружині за пособництво у незаконному збагаченні.

Як зазначають у НАБУ, Кириленко не вказав у декларації за 2024 рік майно, яке зареєстровано на родичів його дружини. Йдеться про 20 об’єктів нерухомості та автомобіль преміумкласу.

Серед зазначеного майна – шість квартир у Києві та Ужгороді, житловий будинок під столицею площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки, два гаражні бокси, шість паркомісць, три нежитлові приміщення сумарною площею понад 190 кв. м та автомобіль BMW X3.

Крім цього, Кириленко вже є фігурантом провадження у справі про незаконне збагачення та внесення неправдивих відомостей у декларації за 2020-2023 роки.

Фото: Павло Кириленко

