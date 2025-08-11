Є рішення щодо низки питань: Зеленський про Ставку 11 серпня

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача за підсумками візиту в Харківську та Сумську області.

Зеленський про Ставку за підсумками поїздки на Харківщину і Сумщину

Як заявив Володимир Зеленський, є рішення щодо низки питань, які підняли українські воїни на фронті та які президент доручав пропрацювати урядовцям.

Перше рішення стосується пікапів, квадроциклів та іншої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.

Як зазначив президент, Це працюватиме так само, як кошти українським військовим на закупівлю безпілотників.

За його словами, забезпечується можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку.

– Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість, – анонсував глава держави.

