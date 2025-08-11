Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Індії на Генасамблеї ООН у вересні

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За підсумками переговорів вони домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генеральній асамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.

Зеленський про зустріч з прем’єр-міністром Індії

Як заявив Володимир Зеленський, разом з Нарендрою Моді вони детально обговорили всі важливі питання як двосторонньої співпраці, так і дипломатичної ситуації загалом.

Президент подякував премʼєр-міністру Індії за теплі слова підтримки наших людей.

Глава держави розповів йому про російські атаки на українські міста та села, а також вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі, внаслідок чого постраждали десятки людей.

– Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну, – звернув увагу Зеленський.

За словами президента, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства замість готовності до припинення вогню.

На думку Зеленського, важливо, що Індія підтримує українські мирні зусилля.

Крім цього, Індія поділяє позицію, що все, що стосується України, має вирішуватися за її участі. Інші формати не дадуть результату, наголосив президент.

Водночас вони детально говорили про санкції проти Росії. Зеленський зазначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни.

Також важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали, резюмував Володимир Зеленський.

