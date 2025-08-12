Для ліквідації ДРГ на Покровському напрямку виділено додаткові сили — Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про залучення додаткових сил для знищення диверсійних груп ворога на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова.

Додаткові сили для знищення диверсантів

За його словами, на Покровському напрямку російські війська здійснили 35 штурмів наших підрозділів.

– Дотепер тривають три боєзіткнення, – зазначив Андрій Ковальов.

Ворог найбільш активний у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

Попри те, що росіяни переважають у живій силі, вони все ж зазнають численних втрат. Проте ворог намагається просочуватися малими групами через першу лінію позицій нашої оборони.

– Рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони, – повідомив речник Андрій Ковальов.

За попередньою інформацією, на цьому напрямку Сили оборони ліквідували 64 та поранили 38 загарбників, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 безпілотник, одну антену зв’язку та один мотоцикл, а також пошкодили одну гармату та два мотоцикли російських окупантів.

За даними Генштабу, минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 ворожих штурмів.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували ситуацію поблизу Добропілля (на північний захід від Покровська), зокрема, чи загрожують ворожі війська місту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 266-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Укрінформ

