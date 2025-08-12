Двом росіянам заочно оголошено підозри за тортури українських полонених
Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони та Національною поліцією ідентифікувала та зібрала докази воєнних злочинів ще двох представників пенітенціарної системи РФ, які систематично знущалися з українських військовополонених.
Про це повідомили у СБУ.
СБУ встановила і оголосила підозру двом росіянам за катування військовополонених: що відомо
За даними слідства, йдеться про посадовців колонії №7 управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області Росії:
- Олексія Хавецького (23 грудня 1989 р.н.) — заступника керівника режимного об’єкта;
- Григорія Швєцова (21 жовтня 1998 р.н.) — співробітника оперативного відділу колонії.
Слідчі встановили, що у період із липня 2023 року до 17 жовтня 2024 року ці особи вчиняли численні акти насильства над групою українських військовополонених.
Зокрема:
- били полонених гумовими кийками;
- нацьковували на них службових собак;
- застосовували електрошокери;
- залишали без їжі, питної води та необхідних медикаментів;
- у холодну пору року не надавали теплого одягу;
- утримували у переповнених камерах разом з іншими ув’язненими, хворими на гострі інфекційні захворювання шкіри.
Такі дії не лише принижували гідність українських захисників, але й створювали реальну загрозу їхньому життю та здоров’ю.
На підставі зібраних доказів обом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Крім порушення українського законодавства, дії Хавецького та Швєцова грубо суперечать нормам Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка прямо забороняє будь-які форми тортур, жорстокого поводження та приниження честі і гідності військовополонених.
Наразі правоохоронці проводять комплексні оперативно-розшукові заходи для встановлення місцеперебування обох підозрюваних, щоб притягнути їх до відповідальності.
Розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.