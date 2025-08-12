Не можна допустити, щоб РФ знову обдурила світ: Зеленський про заяву лідерів ЄС

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за чітку підтримку територіальної цілісності України та саме такий активний підхід до дипломатії, який може допомогти завершити війну достойним миром, у заяві, оприлюдненій перед зустрічю президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

Реакція Зеленського на заяву лідерів ЄС перед зустріччю Трамп — Путін

– Справді, ми всі підтримуємо рішучість президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ, – наголосив глава держави.

За його словами, ситуція на фронті свідчить про те, що російська армія не готується до припинення війни, а навпаки – займається переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій.

– У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало. Питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом. Будь-яке рішення має додавати спільних безпекових можливостей. І за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати, – додав Зеленський.

Зараз дивляться

Тому, як зауважив президент, всі мають продовжувати тиск на Росію – силою, санкціями та дипломатією.

Напередодні ввечері очільники 26 держав ЄС затвердили спільну заяву на підтримку України перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Свій підпис відмовився ставити лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У цьому документі європейські лідери підтримують зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни РФ проти України та досягнення справедливого і тривалого миру, і наголошують, що змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення бойових дій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.