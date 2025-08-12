Недержавне пенсійне забезпечення: як інвестувати у власну пенсію

В Україні пенсійне забезпечення ґрунтується на кількарівневій системі, яка поєднує як обов’язкові, так і добровільні механізми накопичення коштів для виплат у старості.

Основою є солідарна система, яка передбачає, що ті, хто працюють, утримують пенсіонерів. Пенсії виплачує Пенсійний фонд України, кошти на які формуються з єдиного соціального внеску, що переховують роботодавці та працівники.

Також громадяни можуть робити добровільні внески задля накопичення коштів. У майбутньому ці кошти виплачуються додатково до державної пенсії.

Що таке недержавна пенсія та як її накопичити, читайте в нашому матеріалі.

Що таке недержавне пенсійне забезпечення

Недержавне пенсійне забезпечення – це можливість самостійно накопичувати кошти на власну пенсію, щоб у майбутньому мати додатковий дохід, окрім державної пенсії.

Тобто діє принцип “накопичив зараз, а отримуєш більше потім”. Основні правила недержавного пенсійного забезпечення визначає закон Про недержавне пенсійне забезпечення.

Як працює система недержавного пенсійного забезпечення

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється через роботу недержавних пенсійних фондів (НПФ), страхових компаній, що пропонують послуги пенсійного страхування, та банків, які відкривають спеціальні пенсійні депозитні рахунки.

Саме ці установи формують і керують активами, призначеними для забезпечення громадянам додаткових пенсійних виплат.

Недержавні пенсійні фонди існують не для заробітку своїх засновників, а лише для учасників фонду. Увесь прибуток розподіляється між тими, хто робить внески, залежно від їхніх рахунків.

Для управління накопиченими коштами фонд залучає кілька професійних учасників:

адміністратора, який веде облік і організовує роботу з учасниками;

компанію з управління активами, що інвестує пенсійні активи;

банк-зберігач, відповідальний за збереження активів фонду.

Усі ці організації діють на підставі ліцензій та відповідають вимогам щодо капіталу і професійної кваліфікації, що гарантує належний рівень відповідальності.

Захист накопичень у недержавному пенсійному забезпеченні в Україні

Активи недержавного пенсійного фонду чітко відокремлені від коштів засновників, роботодавців, адміністратора, компанії з управління активами та банку-зберігача. Це забезпечує їхнє збереження навіть у разі банкрутства чи ліквідації обслуговуючих організацій.

Інвестиційна діяльність НПФ регламентується законодавством, що передбачає обмеження на види фінансових інструментів, у які можуть вкладатися кошти. Це допомагає знизити ризики та зберегти пенсійні накопичення.

Учасник фонду стає власником пенсійних коштів з моменту їх зарахування на індивідуальний рахунок. Накопичення можуть бути переведені до іншого НПФ, страхової організації або на банківський пенсійний рахунок. У разі смерті учасника кошти виплачуються спадкоємцям.

Хто контролює діяльність НПФ

Система НПЗ має багаторівневий контроль:

державний;

взаємний контроль суб’єктів ринку;

нагляд із боку саморегульованих організацій та учасників фонду;

громадський контроль.

Діяльність фонду супроводжується системою внутрішньої звітності та регулярним інформуванням засновників і державних органів, що дозволяє відстежувати рух кожної гривні.

Законодавство встановлює граничні тарифи винагород для адміністратора, компанії з управління активами та банку-зберігача. У разі ліквідації НПФ усі накопичення переводяться до іншого фонду, страхової компанії чи банку. Оголошення недержавного пенсійного фонду банкрутом чинним законодавством не передбачене.

Недержавне пенсійне забезпечення – це інструмент довгострокового накопичення коштів, що забезпечує додаткову фінансову підтримку в пенсійному віці.

Джерело : НБУ

