Просочується малими групами: у ЗСУ спростували “прорив” ворога у районі Покровська

Інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України не відповідає дійсності і з’являється на тлі просочування малих груп противника повз першої лінії оборони, повідомили СтратКом ЗСУ.

Тактика росіян поблизу Добропілля

Як зазначили у СтратКом ЗСУ, протягом останньої доби на різних інформаційних ресурсах з’явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Вона не є достовірною та не відображає реальних фактів.

– Як відомо, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля. Невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Зазначається, що подібна ситуація із проходом малої групи ДРГ сталася тиждень тому у Покровську. Вона не мала успіху для противника.

– Це означає, що певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагаються обійти першу лінію, пробратися крізь кілзону і пройти за першу лінію українських позицій хоч тушкою, хоч чучелами. Себто будь-якими засобами проникнути і піти далі, – пояснив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро, підполковник Віктор Трегубов.

Після цього ця група чинить спроби вступити у вогневий контакт з нашими військами, або сховатися для подальшого накопичення сил.

– Треба розуміти, що це малі групи, декілька осіб. Їхня присутність фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається що ось, о Боже, росіяни просунулися там на останній раз, здається, 12 кілометрів в глибину української території. Але треба розуміти, що не йдеться про те, що вони взяли цю територію під контроль. Йдеться про те, що на них пробралася мала група росіян у кількості, ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не те, як воно виглядає на мапі, – каже він.

За його словами, це не те, що ось росіяни взяли під контроль той шлях, який вони пройшли.

– Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. І, звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати, – додає він.

Нагадаємо, що раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що наративи про здавання позицій у Донецькій області є частиною пропаганди РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.